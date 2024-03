A Villa Hussy l’orto urbano coltivato dagli studenti delle medie di Luino

In un’epoca in cui la connessione con la natura è sempre più essenziale, alle scuole medie Statali di Luino è stato consegnato un orto urbano all’interno del parco di Villa Hussy.

Su iniziativa del prof. Artisi, con il coordinamento della Preside Eliana Figerio e della Vicepreside Roberta Corsini, il Comune ha designato uno spazio dedicato a questo progetto innovativo che coinvolgerà trasversalmente gli alunni delle tre sezioni delle medie.

L’orto urbano rappresenta molto più di un semplice giardino: è un laboratorio a cielo aperto, un luogo in cui gli studenti potranno immergersi nell’esperienza pratica delle attività agronomiche e botaniche. Sarà un’opportunità tutta nuova per i ragazzi di Luino che sperimenteranno direttamente i cicli di vita delle piante, impareranno le tecniche di coltivazione sostenibile e svilupperanno una consapevolezza ecologica fondamentale per il futuro del nostro pianeta.

Attraverso questo progetto, gli alunni non solo acquisiranno competenze pratiche nel campo dell’agricoltura urbana, ma si spera, potranno instaurare un legame più profondo con il territorio e la città.

“L’inaugurazione dell’orto urbano rappresenta un passo significativo verso un’educazione più orientata al futuro e alla sostenibilità, in linea con le esigenze e le sfide del XXI secolo. Le scuole Medie di Luino e questa amministrazione, si impegnano così a fornire ai propri studenti non solo le conoscenze accademiche, ma anche le competenze pratiche e l’apertura mentale necessarie per affrontare il mondo in continua evoluzione che li attende”. Ha commentato Elena Brocchieri, assessore ai servizi sociali del Comune di Luino, prima promotrice del progetto.