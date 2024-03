Accordo al cargo di Malpensa, Mle e sindacati firmano l’integrativo aziendale

Nuovo accordo alla Mle, una delle principali aziende del cargo di Malpensa: sindacati e azienda hanno trovato l’ intesa sul nuovo contratto integrativo aziendale. Un passaggio che va nella direzione di “normalizzare” la situazione dopo gli attriti e lo sciopero di febbraio.

I sindacati confederali e la Mle avevano già firmato una “tregua” un mese fa, che aveva coinvolto anche i sindacati di base, che erano stati animatori dello sciopero a oltranza (nella foto: una delle proteste alla cargo city).

Ora però si fa un passo avanti, con il contratto integrativo sottoscritto il 22 marzo 2024.

Nello specifico prevede diversi passi avanti, partendo dai ticket pasto e passando anche da una una tantum di riconoscimento degli sforzi fatti, fino al premio di risultato su nuove basi (con l’esclusione di chi ha “assenze non giustificate”).

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporto aereo “esprimono piena soddisfazione per il risultato raggiunto senza alcuna concessione né scambi e rimandano a future comunicazioni le modalità con cui intendono condividere con i lavoratori l’accordo sottoscritto”.

Nel dettaglio i punti del contratto integrativo aziendale in Malpensa Logistica Europea

▫️ Aumento del ticket dal 01/03/2024 da € 6,20 a € 8,00 giornalieri legato alla presenza per tutti i lavoratori sia a tempo indeterminato che determinato.

▫️ A decorrere dal 01/05/2024 viene istituita una indennità aziendale (istituto incentivante aziendale) per valorizzare l’impegno profuso su più turni dai lavoratori. Detta indennità sarà legata alla effettiva presenza, da erogare al personale a tempo indeterminato, come di seguito definito:

– fascia A. € 2,00 al giorno per il personale che svolge turni H24;

– fascia B. € 1,14 al giorno per il personale che svolge turni H16;

– fascia C. € 0,76 al giorno per il personale che svolge attività giornaliera.

▫️Al personale a tempo indeterminato, in forza alla data di erogazione, prevista con la retribuzione del mese di maggio 2024, verrà riconosciuto un premio una tantum (limitatamente al solo anno 2024) del valore di € 400 in welfare.

In alternativa € 350 lordi in busta paga (previa ricezione in azienda di apposita richiesta scritta entro il 30/04/2024). Tali valori verranno riproporzionati in base all’ orario contrattuale.

▫️Per gli anni 2025, 2026 e 2027 verrà istituito per il personale a tempo indeterminato un premio di risultato in welfare del valore annuale di € 570 o in alternativa se erogato in busta paga (previa richiesta in azienda entro il 31 dicembre 2024) di € 450.

Tale premio verrà erogato in 4 tranches trimestrali e riparametrato al proprio orario contrattuale.

Il premio sarà calcolato su obiettivi individuali e collettivi, e sarà erogato a condizione che venga raggiunto almeno il parametro minimo della presenza nel trimestre di riferimento.

L’ assenza ingiustificata nel trimestre non darà diritto alla maturazione del premio relativa ai tre mesi di riferimento.

L’ obiettivo presenze individuali vale il 70% del premio complessivo.

Tale valore suddiviso in trimestri verrà così erogato:

– fascia 1: fino a 2 GG di assenza 100% del premio;

– fascia 2: fino a 3 GG di assenza 90% del premio;

– fascia 3: fino a 4 GG di assenza 80% del premio;

– fascia 4: fino a 5 GG di assenza 70% del premio.

Non verranno considerate assenze: malattie gravi art H29 CCNL; permessi legge 104/92.

Le quattro tranches verranno erogate con i cedolini di maggio, agosto, novembre e febbraio.

Il 75% delle somme non erogate nell’anno di riferimento, verranno distribuite al personale che si sia posizionato, in tutti i quattro trimestri, nella prima fascia, nel mese di febbraio del successivo anno.

▫️ Inoltre le parti hanno stabilito l’ istituzione di una commissione bilaterale che servirà sia a definire i parametri collettivi relativi al premio, in funzione delle specifiche aree/reparti aziendali, sia ad analizzare e regolamentare i temi di carattere organizzativo (organizzazione del lavoro, esposizione turni, tabella riposi, etc).

Tale commissione dovrà concludere i lavori entro il mese di novembre 2024.