Abbattuti i due pini della piazza di Tradate. Pipolo: “Pianteremo 14 nuovi alberi”

«Nel primo giorno di primavera, di mattina presto quando la città è ancora vuota, l’amministrazione abbatte i pini sani di piazza Mazzini. Sarà un triste risveglio per Tradate, che si ritrova con ancora meno verde pubblico».

Ha il sapore di un amaro addio il post con cui questa mattina il Comitato per la difesa degli alberi di piazza Mazzini ha dato la notizia dell’abbattimento dei due pini che svettavano nello spazio verde antistante il Municipio.

«Abbiamo fatto di tutto per spiegare agli amministratori la follia di questa scelta, ma sono stati sordi – dicono gli esponenti del Comitato – Tradate non si merita tutto questo!».

Abbiamo chiesto all’assessore all’Ambiente Vito Pipolo il perché di questa scelta: «Quei due pini non c’entravano niente. Sono stati abbattuti perché non rientravano in nessun progetto e non avevano nessuna condizione per esserci in una logica di futuro patrimonio arboreo della piazza».

Mentre il Comitato si prepara a protestare contro questo “abbattimento ingiustificato di due alberi sanissimi”, Pipolo annuncia che a breve verranno piantumati 14 nuovi alberi, in aggiunta a quelli esistenti in piazza Mazzini: «Piante autoctone – dice – perché si tratta di 9 ippocastani, 5 tigli, 6 platani e due Cedri del Libano».

All’obiezione avanzata dal Comitato che i due Cedri del Libano non sono esattamente piante autoctone, essendo originari del Medio oriente, Pipolo risponde che i due cedri sono un omaggio alla memoria: «Esistevano molti anni fa in piazza, poi sono morti e abbiamo deciso di ripiantarli per un richiamo storico alla vecchia piazza del Municipio».