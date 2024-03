Adl Cobas critica il rinnovo dell’accordo aziendale di Leonardo

Il sindacato di base Adl Cobas esprime forte dissenso nei confronti del rinnovo dell’accordo aziendale presso le fabbriche di Leonardo. In una dichiarazione, il sindacato afferma che sebbene a giugno sembrasse che gli aumenti fossero considerevoli, un’analisi più approfondita ha rivelato che il recupero era solo del 6,6%, in netto contrasto con un tasso di inflazione reale del 12,5%.

Secondo Adl Cobas, dietro al rinnovo si celano aspetti negativi, come il prolungamento fino al 2027 dell’applicazione dell’accordo, l’introduzione di nuove disposizioni in caso di assenze per malattia che potrebbero comportare la perdita del premio, e l‘aumento dei permessi sindacali senza alcun vantaggio per i rappresentanti della prevenzione delle infezioni.

Inoltre, il sindacato di base afferma che molti lavoratori sembrano non essere stati adeguatamente informati sull’annullamento degli accordi precedenti, con possibili ripercussioni per divisioni storiche come Agusta o Aermacchi. In particolare, viene evidenziato che un accordo risalente agli anni Settanta e Ottanta, che garantiva agli operai un aumento del costo orario anche sulle ore non lavorate, è stato superato dal nuovo accordo, mettendo a rischio i diritti dei lavoratori.

Infine, Adl Cobas critica le indennità sostitutive, sostenendo che non compensano in modo adeguato le precedenti indennità garantite dagli accordi, soprattutto per i nuovi assunti.