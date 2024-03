Al via la campagna fiscale 2024 del Caf Cisl dei laghi

Prende il via, dal prossimo 2 aprile, nei 37 punti di compilazione dei territori di Como e Varese, la nuova campagna fiscale 2024 del Caf Cisl dei Laghi per la presentazione della dichiarazione dei redditi con Modello 730, modello redditi pf e delle pratiche Imu.

Per oltre 6 mesi saranno oltre 100 gli operatori e 80 i collaboratori FNP impegnati nell’intensa campagna, che nel 2023 ha visto la compilazione di 76.000 Modelli 730, 49.000 Imu. Il contribuente che si avvarrà dell’;assistenza del Caf Cisl, o di un professionista, dovrà presentare il 730 entro il 30 di settembre 2024, mentre il modello redditi pf andrà consegnato entro il 13 gennaio 2025.

«Anche quest’anno – spiega Giuditta Cattaneo, per il Caf Cisl dei Laghi – le nostre sedi Caf Cisl sono pronte ad accogliere le persone che vorranno rivolgersi a noi per la compilazione della dichiarazione dei redditi e di tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti. Tutti i nostri operatori, appositamente formati e aggiornati sulle novità fiscali introdotte dai vari provvedimenti legislativi, saranno a disposizione dei contribuenti, per accompagnarli nella comprensione e nello svolgimento di ogni operazione richiesta, e per metterli nelle condizioni di non perdere alcuna occasione per accedere ai possibili sgravi fiscali di cui potrebbero avere diritto, oltre che per assolvere alla compilazione della dichiarazione dei redditi, assistiti dal nostro personale in modo professionale e qualificato».

Per prenotare l’appuntamento: 800 800 730 (numero verde gratuito) 02 86891168 (Numero WhatsApp) www.portale.cafcisllombardia.it