Alla Boragno di Busto una serata per raccontare “Quella fotografia che scelse De Andrè”

Una serata speciale quella che si è tenuta nella serata di giovedì 21 marzo alla Galleria Boragno di Busto Arsizio. Un appuntamento di quelli che ha visto incrociarsi storie, destini e personaggi legati ad un unica fotografia: quella che scelta per l’album Anime Salve da Fabrizio De Andrè. Una serata dedicata all’autore, a 25 anni dalla sua scomparsa.

Un incontro, organizzato nell’ambito del Festival Fotografico Europeo, che ha visto come protagonista proprio l’autrice di quello scatto, Isabel Lima, fotografa di origine brasiliana da anni trapiantata nel Varesotto che ha raccontato la genesi di quel ritratto diventato familiare ai tanti fan del cantautore genovese ed entrato a far parte della storia della musica.

Quella bambina con il suo vestito da festa, seduta per terra, mentre guarda un fiore. «Venni contattata telefonicamente dall’Agenzia “Moda Moda” di Milano. Avevano notato una mia foto, un ritratto di una bambina, e volevano sapere di me, del mio lavoro, senza però dirmi a chi interessava e per che tipo di lavoro. Poi scoprii che era proprio per De Andrè», spiega Isabel Lima.

Ed è stata proprio Carolina, la bambina della fotografia, a mandare un messaggio per ricordare quei momenti. Oggi vive in Inghilterra, ha 37 anni e lavora come psicologa criminale nell’ambito della riabilitazione in carcere, in particolare per le persone che hanno commessi omicidi. E rispetto alla fotografia racconta: «Ricordo il giorno di quello scatto, faceva freddo e abbiamo dovuto farla due volte. Oggi mi far ridere pensare a quella situazione perché per convincermi a rifare lo scatto mi regalarono una bambolina».

Ma la serata non è stata solo questo, è stata molto di più perché è stata anche l’occasione per parlare della mostra in corso proprio alla Galleria Boragno e dal titolo “Le mie anime salve” dove è in mostra anche la famosa fotografia. L’incontro, moderato da Irene Vitrano, ha visto poi la partecipazione anche di Irene Vitrano, redattrice FIAF, e del regista Daniele Pignatelli, autore del video-promo “Anime salve”, mai andato in onda e mostrato in esclusiva.

La mostra Le mie anime salve

La mostra “Le mie anime salve” è inserita nel programma del Festival Fotografico Europeo, proseguirà fino a domenica 24 marzo nei seguenti orari: giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

Isabel Lima sarà presente alla mostra sabato e domenica pomeriggio.

Per informazioni è possibile contattare il numero 340-4233109.