Alla Gallaria Boragno un appuntamento con gli “Alberodonti d’Italia”

Presentazione del libro “Alberodonti d’Italia” di Tiziano Fratus, edito da Gribaudo. “Buddista agreste e nomade editoriale”, come lui stesso si definisce, l’autore ha attraversato il paese per incontrare e documentare grandi alberi annosi segnati dal tempo, fino a raccogliere in questo libro cento capolavori della natura.

La presentazione è organizzata in collaborazione con Legambiente BustoVerde.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.