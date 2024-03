Rifiuti di ogni tipo abbandonati in una stradina di campagna. Non è purtroppo una novità ed è quello che hanno trovato i volontari di Ambiente Saronno alcuni giorni fa nella zona di Cascina Colombara, una frazione di Saronno.

Galleria fotografica Ambiente Saronno, volontari segnalano l’abbandono di rifiuti a Cascina Colombara 4 di 4

Tra i tanti rifiuti abbandonati piastrelle, tavole di legno, sanitari in ceramica, una valigia e uno pneumatico. I volontari hanno provveduto a segnalare la presenza di rifiuti tramite l’app di Amsa “Puliamo”.

“Riportiamo all’Autorità Pubblica i casi più gravi e utilizziamo l’app “Puliamo” per segnalare la necessità di un intervento di pulizia mirato in aree pubbliche – scrivono -. Invitiamo tutta la cittadinanza a fare lo stesso ed in primis ad avere rispetto per le aree verdi, o meno, di qualsiasi territorio”.

“Nel 2024 dobbiamo ancora assistere a questo degrado e malcostume con tanto di piattaforma ecologica e servizio ordinario e straordinario di raccolta di rifiuti e ingombranti, disponibile anche casa per casa?” concludono.