Annullata la chiusura dell’uscita dello svincolo di Legnano sulla A8 Milano-Varese

Autostrade per l’Italia ha comunicato una rettifica delle chiusure strade per gli automobilisti che percorrono la A8 Milano-Varese. La chiusura dell’uscita dello svincolo di Legnano, precedentemente programmata per la serata di martedì 26 marzo, è stata annullata. Questo significa che i lavori previsti non interesseranno la viabilità durante le ore notturne.

Inizialmente, l’intervento era stato pianificato per essere attuato dalle 21:00 di martedì fino alle 5:00 di mercoledì 27 marzo. Tuttavia, Autostrade per l’Italia ha deciso di revocare questa disposizione, garantendo così la libera circolazione dei veicoli in un orario che altrimenti sarebbe stato soggetto a limitazioni.