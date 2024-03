Antonio Albanese e Virginia Raffaele conquistano Varese: tanti applausi per “Un mondo a parte” in anteprima nazionale al Miv

E’ andata davvero bene l’anteprima nazionale di “Un mondo a parte“, il film diretto da Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele che questa sera è stato al centro di un evento al Miv Multisala Impero di Varese. Una prima assoluta con la presenza dei due attori e del regista che ha fatto registrare il tutto esaurito, e ha pienamente soddisfatto gli spettatori, quasi 300 persone, che non hanno risparmiato applausi tanto ai protagonisti durante la presentazione quanto alla fine del film.

Albanese, Virginia Raffaele e il regista, tutti e tre molto simpatici, si sono intrattenuti con il pubblico varesino per raccontare il film ma anche diversi aneddoti divertenti accaduti durante la lavorazione.

La proiezione si è chiusa con un lungo applauso, tributato dagli spettatori a questo film dolceamaro che affronta, pur con la leggerezza della commedia, alcuni temi cruciali della nostra società, dal ruolo della scuola nelle comunità al “deserto demografico”, fino allo spopolamento dei piccoli borghi.

LA TRAMA

Per il maestro elementare Michele Cortese sembra aprirsi una nuova vita. Dopo 40 anni di insegnamento nella giungla romana, riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, in un piccolissimo paese nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.