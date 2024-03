Anziano si perde sui monti del Comasco, ritrovato dall’elicottero di Malpensa

Si era perso sui monti di San Primo, in provincia di Como. E per questo le persone che erano in compagnia dell’anziano per una gita, 83 anni, hanno telefonato al 112 segnalando il problema: l’elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa levatosi in volo dallo scalo varesino ha trovato il disperso.

I vigili del fuoco specialisti Saf del comando di Como sono stati attivati da una piccola comitiva di persone che durante una passeggiata hanno perso di vista un anziano 83 enne.

Il sorvolo dell’elicottero Vigili del fuoco (“Drago 141″) ha consentito di individuare la persona in evidente smarrimento per poter poi procedere ad effettuare il recupero da parte dei vigili del fuoco del comando di Como.

Si tratta di un AW139 dalle marche (la “targa” di un velivolo) VF 141 decollato da Malpensa