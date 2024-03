Area Spa di Vizzola Ticino crea la sua Oasi della biodiversità

L’azienda hi-tech varesina, leader nello sviluppo di sistemi tecnologici nel campo della cyber intelligence, Area SpA, supporta lo sviluppo della biodiversità, creando la propria Oasi presso la sede aziendale nell’area di Malpensa.

Durante il kick-off meeting del 2024, che ha visto i dipendenti delle oltre 10 sedi nazionali di AREA incontrarsi nella sede principale all’interno del MXP Business Park di Vizzola Ticino, si sono trattati i temi aziendali senza tralasciare la contribuzione attiva all’ambiente e alla sua biodiversità.

“Durante gli eventi aziendali è molto importante dedicare tempo per fare attività che supportano la coesione di gruppi di diverse funzioni” affermano Paola Poggianella, Presidente e Sacha Bianchi, Consigliere Delegato di AREA e promotori dell’iniziativa, “quest’anno abbiamo deciso di non soffermarci unicamente sul team building ma di incrementare l’attenzione all’ambiente che circonda la nostra realtà aziendale che viviamo quotidianamente”.

È stata quindi piantumata, dagli oltre 150 dipendenti presenti, l’Oasi della biodiversità di AREA con vari tipi di specie arboree scelte dagli agronomi specializzati che hanno collaborato per la creazione dell’Oasi. Ogni pianta porta il nome scelto dal collaboratore che potrà riconoscerla e prendersene cura.

“Oltre ad aver contribuito a salvaguardare gli impollinatori, specialmente in un’ambiente come quello aeroportuale, poter lavorare tutti insieme la terra, dedicandosi alla propria pianta, è stata un’attività di team molto formativa che, oltre ad aver aumentato il legame fra di noi, potrà essere portata avanti in futuro con ogni nuovo assunto” concludono gli amministratori di AREA.