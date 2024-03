Arresti per spaccio, Caruso: “Ottima operazione a tutela della legalità”

«Bene l’odierna operazione che ha portato a Sesto Calende e Mercallo all’arresto di 17 persone e al sequestro di proventi derivanti dall’attività di spaccio. Prosegue, dunque, la linea, dettata dal Governo Meloni ed eseguita dalle Forze dell’Ordine, per il contrasto a delinquenza e criminalità in tutto il Paese. L’ottima e vasta operazione antidroga dei Carabinieri ha permesso di smantellare una vasta rete di spaccio nelle zone boschive. Una piaga che conosco a fondo avendo ricoperto per tanti anni il ruolo di assessore comunale alla Sicurezza a Gallarate: so bene quanto sia importante garantire la sicurezza dei cittadini. Ringrazio il Prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, e il Questore Michele Morelli per il costante impegno nella tutela della legalità nel territorio». Così l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, commenta l’operazione antidroga che ha portato a 17 arresti nei boschi di Sesto Calende e Mercallo.