Arriva la “MIV Movie Card”, per ottenere sconti e vantaggi esclusivi

Tempo di Oscar, premi e grandi film, non solo per appassionati di cinema. Al MIV – Multisala Impero Varese è possibile vivere il cinema in modo completamente nuovo, con vantaggi esclusivi e proiezioni speciali. Grazie alla MIV MOVIE CARD, tutto questo diventa realtà. Non si tratta di un normale abbonamento con biglietti, ma si tratta di una card prepagata, con cui avere accesso a sconti sui biglietti, possibilità di saltare la fila, sconti nella zona ristorazione, e molto altro. Un nuovo modo di vivere il cinema e la multisala in centro a Varese.

Con la MIV MOVIE CARD, infatti si salta la coda nei weekend e si accede direttamente alla propria sala preferita, grazie a una cassa riservata esclusivamente ai possessori della card. Non solo, ma si potrà anche acquistare i biglietti con uno sconto del 15% per tutti gli spettacoli e per tutti i film in programmazione presso il MIV.

Le sorprese non finiscono qui. Grazie alla MIV MOVIE CARD si ottiene una riduzione del 10% su tutte le consumazioni all’interno del cinema, sia al banco popcorn che al Movie Bar, oltre a vantaggi speciali su gadget e merchandising. Inoltre, la MIV MOVIE CARD offre anche accesso a esclusive offerte presso altri esercizi commerciali, comunicate di volta in volta direttamente dal MIV.

La vera esclusiva per i possessori della card sono le proiezioni dedicate: dalle prime visioni nazionali a première esclusive, passando per eventi speciali e molto altro ancora. Queste proiezioni sono pensate appositamente per offrire un’esperienza cinematografica unica e coinvolgente. Per chiedere informazioni è possibile scrivere a info@multisalaimperovarese.com o recarsi direttamente alle casse del MIV.