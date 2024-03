Arriva l’Avviso Unico Cultura della Regione, cinque milioni per gli eventi di valore in Lombardia

E’ stato presentato nella sede territoriale della Regione Lombardia di Varese con un incontro in presenza denso di operatori culturali del territorio, ma anche virtuale con collegamenti regionali in videoconferenza in tutti gli altri UTR, l’Avviso Unico Cultura 2024, il grande bando che finanzia produzione e promozione culturale in Lombardia.

l’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, e il Direttore della Direzione Generale Cultura, Sabrina Sammuri, hanno illustrato le finalità della misura che sarà operativa dal 3 aprile 2024 e che mira ad incentivare le iniziative che stimolino lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l’obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione, di rivitalizzazione dei territori e delle comunità, oltre che di sostenere progetti e iniziative finalizzati alla promozione degli istituti e luoghi della cultura.

«Con l’Avviso Unico Cultura 2024 Regione Lombardia intende valorizzare iniziative che stimolino lo sviluppo di nuove idee, sperimentazioni e forme di divulgazione, con l’obiettivo di rendere la cultura uno strumento di aggregazione, di rivitalizzazione dei territori e delle comunità – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Francesca Caruso – So che era un bando molto atteso perchè assente da diversi anni. Con questo pensiamo di recuperare il tempo perduto per sostenere progetti e iniziative finalizzati alla Promozione educativa e culturale, alla Promozione degli istituti e luoghi della cultura come Biblioteche e archivi storici, Musei, Riconoscimenti Unesco e aree e parchi archeologici non statali, Patrimonio immateriale, Itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso e alla Promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema oltre alle attività dei Soggetti partecipati da Regione Lombardia».

«diversificazione, attenzione alla qualità, sostegno alle collaborazioni trasversali su piu enti, difesa delle manifestazioni radicate nel territorio, sostegno ai giovani, sono le principali linee guida del bando – spiega Sabrina Sammuri – I contributi sono a fondo perduto e sono destinati a progetti realizzati interamente nel 2024. L’attività tipica è quella dei festival, delle mostre, i convegni ma questa prescrizione non è rigida. Importanti anche i temi della valorizzazione di luoghi poco noti e l’avvicinamento agli eventi collaterali alle olimpiadi».

I PARTICOLARI DELL’AVVISO UNICO CULTURA

L’assessore alla cultura di regione Lombardia Francesca Caruso

Beneficiari del contributo sono soggetti pubblici (Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana e Consorzi tra amministrazioni locali lombarde) e privati (enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato) che operano in campo culturale.

Le risorse complessive stanziate sono 5.661.000 euro suddivise in quattro ambiti di intervento: un primo, per la Promozione educativa e culturale, di 1.080.000 euro; un secondo per Istituti e luoghi della cultura (biblioteche e archivi storici, musei, patrimonio immateriale, riconoscimenti Unesco, aree e parchi archeologici non statali, itinerari culturali, cammini e patrimonio culturale diffuso che ammonta a 2.320.000 euro, un terzo per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema pari a 800.000 euro e infine per i soggetti partecipati da Regione Lombardia sono disponibili 1.461.000 euro.