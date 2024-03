Assegnato il premio di laurea 2024 del CAI di Varese

Nel segno di una tradizione ormai consolidata, la Sezione di Varese del Club Alpino Italiano ha assegnato, nel corso della annuale Assemblea dei Soci, il Premio di Laurea 2024, istituito per riconoscere la qualità di elaborati di Laurea Magistrale sviluppati su tematiche afferenti la cultura alpina e l’ambiente montano nelle sue caratteristiche umane ed ambientali.

La Commissione di valutazione, composta da Nicoletta San Martino (Assessore Comune di Varese), dal Professor Ezio Vaccari dell’Università degli Studi dell’Insubria, da Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino, dal Professor Adriano Martinoli in rappresentanza del Consorzio di Gestione del Parco Campo dei Fiori, da Sandro Uggeri e Eleonora Franzetti della Sezione CAI di Varese, ha selezionato l’elaborato redatto da Lorenzo Meggetto, laureatosi presso l’Università degli Studi di Milano, dal titolo “Variations of the end of summersnowline of glaciers in the Central Karakoram National Park”.

La motivazione a sostegno della selezione recita così: “Argomento di studio opportunamente circostanziato, affrontato in modo ben strutturato dal punto di vista scientifico, tale da offrire sia una spiegazione completa dell’aspetto glaciologico sia una esperienza significativa che promette un’utile base professionale sia spunti significativi per ulteriori ricerche e approfondimenti nel reperimento di dati“.

Durante l’Assemblea dei Soci il neo-laureato ha spiegato con entusiasmo l’impegno dedicato allo sviluppo del lavoro di laurea, di cui è stato apprezzato in particolare l’innovativo lavoro di raccolta ed elaborazione dei dati.