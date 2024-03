Ats Insubria assegna a tre gestori privati 55 letti dell’ospedale di comunità

Ats Insubria ha concluso l’istruttoria per valutare le proposte arrivate da strutture private per aprire letti di ospedale di comunità. Oltre ai 40 accertati dell’Asst Valle Olona, che ne ha attivati la metà nel presidio di Somma Lombardo, e i 40 dell’asse Sette Laghi, che dovrebbe aprirne 20 a Luino nell’estate prossima, Ats Insubria aveva allargato al privato la possibilità di attivare questa offerta di degenza a conduzione prevalentemente infermieristica per situazioni non più in urgenza ed emergenza ma che hanno bisogno di un periodo di ricovero a bassa intensità prima di rientrare al domicilio.

L’Agenzia territoriale ha valutato le proposte arrivate e ha stabilito che potranno essere aperti 55 letti di cui 20 sia alla Casa di cura Le Terrazze di Cunardo sia all’Opera Pia Francesca Colleoni di Vergiate mentre alla Fondazione Menotti Bassani di Laveno Mombello sono stati autorizzati 15 letti dell’ospedale di comunità

I diversi enti hanno ora 90 giorni per predisporre i locali e la documentazione richiesta. In caso di inadempienza, i letti verrebbero assegnati agli enti che seguono in graduatoria: la cooperativa sociale Rembrandt di Carnago che potrebbe attivare 20 letti e il Busto Care consorzio di cooperative a cui spetterebbero 19 letti.