Auto fuori strada a Varese, finisce contro il palo della luce e lo spezza

Perde il controllo dell’auto e finisce contro il palo della luce. È successo a Varese poco prima delle 14 di oggi, mercoledì 20 marzo, quando un uomo di 55 anni alla guida di una Renault Clio grigia è finita fuori strada in via Quintino Sella. Nell’impatto il palo si è spezzato e l’uomo alla guida è rimasto ferito.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza e il personale sanitario ha prestato le prime cure al 55enne che è poi stato trasferito in ospedale a Varese in codice giallo. I vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere il veicolo e mettere in sicurezza il palo della luce.