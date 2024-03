Barbie a Castellanza, un viaggio verso l’empowerment femminile e l’innovazione sociale

Giovedì 21 Marzo segna il penultimo appuntamento con la straordinaria mostra evento dedicata a Barbie in occasione dei suoi 65 anni presso i locali di Ferrovie Nord Milano a Castellanza, con inizio alle ore 19.

In questa occasione, verranno esplorate tematiche fondamentali legate ai diritti del lavoro per le donne.

Confcommercio sarà presente con la vicepresidente del Terziario Donne Cristina Riganti e il suo team, i quali condivideranno dati e riflessioni cruciali su quanto ancora c’è da fare per garantire parità e uguaglianza nel mondo del lavoro per le donne. Saranno inoltre presentati i trend di mercato attuali nel settore, offrendo uno sguardo approfondito sulle sfide e le opportunità che le donne incontrano sul posto di lavoro.

Significativa sarà la presenza di studenti e docenti a testimonianza che proprio dalle scuole si debba sempre di più affrontare l’argomento.

Gli eventi legati alla mostra Barbie stanno riscuotendo un notevole interesse e sono seguiti con attenzione dall’Amministrazione Comunale di Castellanza, che ha concesso il proprio patrocinio in segno di supporto all’iniziativa soddisfazione anche da Mattel che in questi giorni si è complimentata per la lodevole iniziativa.

Il viaggio nell’universo femminile attraverso Barbie giungerà alla sua conclusione il prossimo giovedì 28 Marzo con una serata dedicata all’intelligenza artificiale, che promette di essere un’occasione unica e stimolante per approfondire questo affascinante tema con la presenza del’ Università Liuc di Castellanza, Samsung e Wallstreet English Institute.

Le 50 Barbie sono visionabili tutti i giorni dalle 6 alle 18 gratuitamente presso il bar In.Bar.Co della stazione.