Bialaszewski: “Dispiaciuti per il risultato ma prestazione di alto livello”

BIALASZEWSKI 1 – «Sono dispiaciuto per il risultato ma contento per la prestazione di squadra. Aver concesso 15 possessi in più per palle perse e rimbalzi contro una squadra del genere ha fatto la differenza».

Galleria fotografica Le foto di Openjobmetis Varese – Germani Brescia 4 di 25

BIALASZEWSKI 2 – «Vogliamo portare il livello di competitività avuto stasera anche mercoledì in coppa e la settimana prossima sempre qui a Varese in campionato contro Napoli. Ribadisco: sono molto contento per la prestazione di tutta la squadra».

BIALASZEWSKI 3 – «Cosa dirò alla squadra dopo questa partita? Non c’è tanto da dire: sono contento per come siamo stati in campo e per quello che siamo riusciti a mettere. Non dobbiamo assolutamente demoralizzarci per il risultato, bisogna guardare avanti e ritornare tutti insieme per vincere le prossime partite».

BIALASZEWSKI 4 – «Se gli arbitri hanno concesso troppo? Prima di fare una valutazione su cosa è stato concesso a livello fisico devo andare a rivedere le situazioni. Ci sono stati un paio di episodi dubbi ma magari sono impressioni di campo, non mi espongo perché devo rivederle».

MAGRO 1 – «È stata una partita difficile ma anche bellissima da vedere, con grandi numeri e punteggi. Sapevamo sarebbe stata così complicata proprio per il modo di giocare di Varese (opposto al nostro): loro con la voglia di correre e tirare da tre punti, mentre noi con la disciplina e il coraggio di attaccare l’area. Faccio i complimenti anche alle prestazioni clamorose di Mannion e Bilan».

MAGRO 2 – «Quella di stasera è una vittoria che vale molto di più perché arriviamo da un mese difficile in trasferta ed inoltre non siamo in grandi condizioni fisiche. Nelle difficoltà di stasera potevamo fare due cose: disunirci o continuare ad attaccare, son contento sia successa la seconda».

MAGRO 3 – «Purtroppo Kenny Gabriel è stato trasportato all’ospedale, qui a Varese, dopo il colpo subito in partita. Continuava a sputare sangue, aspettiamo notizie dallo staff medico».