Box in fiamme, 18 persone evacuate in un palazzo di Como

La notte tra venerdì 22 e sabato 23 marzo i Vigili del Fuoco hanno effettuato un intervento di soccorso tecnico urgente a causa di un incendio in un box auto situato in via Venturino a Como. Quattro squadre dei vigili del fuoco del comando di Como sono intervenute sul posto per domare le fiamme, le quali hanno provocato una considerevole quantità di fumo che si è diffuso su due dei quattro piani dell’edificio sovrastante, adibito ad abitazione civile.

Per precauzione, vigili del fuoco e agenti della Polizia di Stato hanno prontamente evacuato tutti gli abitanti dell’edificio, prestando particolare attenzione al soccorso di un anziano allettato, il cui appartamento era stato completamente invaso dal fumo.

Complessivamente, 18 persone sono state assistite dai sanitari del 118 in relazione all’incidente; si segnala che almeno 4 minori hanno lamentato disagi a causa dell’inalazione di fumo. Alcune persone sono state trasportate in ospedale con codice giallo e verde, presso strutture sanitarie di Como, Cantù e Erba. Sul luogo dell’incidente sono intervenute 10 ambulanze e 2 automediche, insieme a personale dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

L’intervento è stato completato con successo alle ore 4:40.