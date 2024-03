Brutta sorpresa nell’uovo di Pasqua per la Varesina: Club Milano vince 2-1

Una Pasqua amara per la Varesina che perde al Vista Vision Stadium contro Club Milano. I ragazzi di mister Marco Spilli, ancora privi di Manicone e Guidetti, escono sconfitti per 2-1 dopo una partita giocata sottotono. I padroni di casa passano subito in vantaggio con la rete di Foschiani, terzino ex Varese, classe 2003. Il gol del raddoppio dei milanesi arriva al 30’ del secondo tempo, dopo tante occasioni fallite, con Dioh che sfrutta un erroraccio di Pertosa e segna. La Varesina accorcia le distanze con Gasparri, ma non riesce a dare seguito alla rimonta. Nel frattempo il Caldiero Terme ha sconfitto il Piacenza e si è ripreso temporaneamente il secondo posto. Mercoledì 3 aprile alle 15 le fenici, recuperando la sfida con la Pro Palazzolo, potranno contro sorpassare i termali e agganciare la vetta.

Calcio d’inizio

Giuseppe Scavo schiera Club Milano con un 3-5-2. A protezione dell’estremo difensore Stucchi ci sono Rigo, Tordini e Diouk. Nella linea a 5 di centrocampo ci sono Foschiani e Ruiz sulle fasce, mentre al centro ci sono Natale, Costa e Goffi. In avanti ci sono Ekwalla Dioh e Panzani. Assente Rankovic

La Varesina risponde con un 3-4-3. A difendere la porta c’è Basti. Davanti a lui ci sono Pertosa, Gritti e Amoabeng. La coppia di centrocampisti centrali è composta da Grieco e Gatti con Rodolfo Masera e Gasparri ai loro lati. Il tridente offensivo è formato da Orellana Cruz, Oboe e Sali. Ancora out Manicone e Guidetti.

A dirigere la gara è il signor Filippo Balducci da Empoli insieme agli assistenti Veli e Scipione.

Primo tempo

Al 4’ minuto di gioco, al primo affondo offensivo il Club Milano va in vantaggio. Il marcatore per i crociati è Foschiani. È stato proprio Il terzino e autore del gol ad avviare l’azione decisiva con un lancio in profondità per Ekwalla Dioh, con quest’ultimo che dopo un bellissimo lavoro serve a rimorchio il numero 2 di Club Milano, che in diagonale non lascia scampo a Basti. La Varesina va vicina al pareggio immediato con Oboe che riceve a centro area un pallone da Grieco e prova a segnare di prima intenzione, ma la sfera termina fuori alla sinistra di Stucchi. Al 22’, Gasparri prova a scuotere i suoi e calcia dalla trequarti, ma il portiere crociato blocca in tuffo. Un paio di minuti dopo Oboe insacca con un pallonetto, ma il guardalinee issa la bandierina per fuorigioco. La Varesina si riaffaccia in avanti al 32’ con Amoabeng che tira da una distanza siderale, ma la traiettoria della conclusione mette in difficoltà l’estremo difensore avversario che mette in angolo. L’ultimo squillo del primo tempo è stata la punizione di Gasparri terminata alta sopra alla traversa. Alla fine dell’unico minuto di recupero, l’arbitro decreta la fine della prima frazione. Club Milano avanti 1-0 sulla Varesina.

Secondo tempo

Varesina subito aggressiva all’inizio della ripresa. Orellana prova un tiro da posizione defilata, ma ravvicinata e trova i guantoni di Stucchi che alza il pallone in calcio d’angolo. La seconda occasione ravvicinata è per Sali che viene liberato da un colpo di testa di Gatti, ma sbuccia la conclusione e vanifica il tutto. All’8’, i padroni di casa sfiorano il 2-0 con il solito ex Varese Foschiani che, dopo essere stato servito da Goffi, calcia in diagonale e Basti risponde con i piedi, mettendo in angolo. Al 15’ Panzani impegna dalla distanza Basti e Amoabeng anticipa provvidenzialmente Goffi, evitando il raddoppio. Successivamente, un altro brivido viene creato da Panzani, che trova ancora Basti. Al 23’ Ruiz pesca Foschiani, da quinto a quinto, con il terzino che di testa, da pochi passi dalla linea di porta, mette fuori. Cinque minuti più tardi la Varesina va vicina al gol con Gasparri che apparecchia per Orellana che calcia a botta sicura, ma Costa salva sulla linea. Al 31’ il Club Milano trova il meritatissimo gol del 2-0. Pertosa si addormenta e Dioh gli strappa il pallone e davanti a Basti non sbaglia. La Varesina al 38’ accorcia le distanze con Gasparri che raccoglie in area un pallone messo in mezzo da Vitale e fa 2-1. Nell’ultimo scorcio di gara, le fenici non riescono a dare seguito alla rimonta e dopo cinque minuti di recupero il signor Federico Balducci decreta la fine dell’incontro. Club Milano batte Varesina 2-1.