Calcio, Fiorenzuola – Pro Patria in diretta

Dopo la sconfitta casalinga contro il Vicenza, la Pro Patria scende in campo in Emilia sabato 23 marzo, ore 14, contro il Fiorenzuola, terzultimo in classifica, per arrivare a 45 punti, quota fondamentale per la salvezza. Mister Colombo, squalificato, assisterà al match dalla tribuna, a sostuirlo Beppe Le Noci.

