Carenza di medici e pediatri di famiglia: ne mancano 74 nel bacino dell’Asst Valle Olona

Sono 1488 le ore che risultano vacanti nell’area della medicina territoriale nel bacino diretto dall’Asst Valle Olona.

Come richiesto da Regione, l’azienda ospedaliera, a cui è passata la competenza della medicina territoriale dal primo gennaio scorso, ha fatto una ricognizione della situazione. Il calcolo viene fatto in rapporto ai residenti che afferiscono sia ai medici di medicina generale sia ai pediatria di libera scelta. C’è un rapporto ottimale di un medico ogni 1300 assistiti su cui vengono calcolati “gli ambiti carenti”. Ricordiamo che si tratta della situazione ideale e che, in questo periodo di carenza di curanti, si cerca di ovviare dando a ciascun medico del territorio la possibilità di aumentare i propri assistiti fino a 1500 a testa e, in casi eccezionali, fino a 2000.

Nessun cittadino, dunque, è a momento senza curante anche se rimane l’ambulatorio temporaneo a Saronno.

Secondo l’analisi fatta dalla Valle Olona e segnalata a Regione Lombardia, gli ambiti carenti sono: 14 ambiti a Busto Arsizio, 7 a Gorla Maggiore-Minore e Marnate, 9 a Gallarate, 8 a Cassano Magnago, 6 a Saronno, 6 a Somma L.-Vizzola e Golasecca, 5 a Fagnano Olona, Olgiate O. e Solbiate O., 4 a Lonate Pozzolo e Ferno, e altri ambiti con una o due carenze.

In tutto sono 74 i medici o pediatri che mancano per coprire la situazione ottimale.