Carlo Bino: “Non solo risultati, tutto il mondo dei Mastini è un esempio per l’hockey”

Due periodi difficili ed equilibrati, poi lo scatto deciso e decisivo verso il traguardo. I Mastini hanno colto così la seconda vittoria nella serie di semifinale con l’Appiano e si apprestano ora a giocare il primo match ball sulla pista dei Pirati. Si gioca sabato 23 dalle 18 (arbitri Da Pian e Piras), e insieme a Vanetti e compagni ci sarà almeno un centinaio di tifosi (un pullman pieno, molte auto) a spingere la squadra di Czarnecki.

Una mobilitazione che fa brillare gli occhi a Carlo Bino, il presidente giallonero che parte da qui, da quello che sta muovendo il suo HCMV, per parlare del momento della società. «Quello che la famiglia dei Mastini ha messo in piedi in questi anni è meraviglioso e, soprattutto, è un esempio per tutto il mondo italiano dell’hockeyghiaccio – spiega Bino – Ed è l’aspetto più importante anche in questo momento, in cui la squadra si sta giocando l’accesso alla finale e, in definitiva, la stagione sportiva». (foto in alto: Carlo Bino con capitan Andrea Vanetti)

Chiaro, l’obiettivo è quello di tornare dalla Strada del Vino con la qualificazione in tasca ma il focus generale è ben più ampio. «Sul lato sportivo, puntiamo a vincere gara 4, senza dubbio: questo ci consentirebbe di avere un’intera settimana per preparare la finale e di evitare i rischi di una “bella” che è sempre complicata. Però – prosegue il presidente giallonero – se da questo punto di vista vogliamo arrivare in fondo, bissando il successo dell’anno scorso, siamo anche concentrati sul contorno».

Ovvero: l’affetto e la vicinanza del pubblico e degli sponsor, la rete di contatti e collaborazioni sul territorio, l’impegno e la serietà dei giocatori e dello staff. «Mi riferisco proprio a questo: il mondo dei Mastini è davvero una grande famiglia e lo si è visto proprio in gara 3. Palaghiaccio quasi pieno, squadra che dà tutto, imprenditori locali in tribuna che siedono vicino a me e sono contenti del proprio impegno. Una saldatura importante tra tutte queste componenti che, è il mio invito, deve essere sempre tenuta presente quando si parla dell’hockey a Varese. Se ci fosse lo stadio vuoto, anche le vittorie conterebbero meno».

Tra l’altro nei giorni scorsi il Fassa ha annunciato che dall’anno prossimo lascerà la ALPS per tornare a giocare nella IHL, meno costosa e più coinvolgente. Una scelta che ha riacceso il dibattito sull’attuale architettura dei campionati, con il Varese che già alla fine dello scorso torneo ha scelto di restare nel torneo “tutto tricolore”. «La rinuncia dei Falcons apre nuovi scenari e credo che se un’altra formazione facesse lo stesso percorso, la ALPS potrebbe dover cambiare pelle. Noi lo abbiamo detto chiaramente: così non ci andremo perché necessita budget e strutture troppo impegnativi, che non consentono ritorni. Stiamo a vedere, perché anche da parte austriaca c’è qualche defezione: i Mastini ora si tengono la propria, bella realtà».

IL PROGRAMMA

Gara1: Varese – Appiano 4-1 (serie: 1-0)

Gara2: Appiano – Varese 4-0 (serie: 1-1)

Gara3: Varese – Appiano 5-1 (serie: 2-1)

Gara4 (sabato 23, 18,00): Appiano – Varese

Ev. Gara5 (martedì 26, 20,30): Varese – Appiano