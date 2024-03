Caso di Dengue a Busto Arsizio, il sindaco Antonelli: “Paziente dimesso, invito i cittadini a stare tranquilli”

«State tranquilli, stiamo monitorando la situazione che al momento è sotto controllo». Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli è intervenuto nella mattina di domenica 24 marzo a TgCom24 per parlare del caso di positività alla Dengue registrato dall’Ats Insubria e comunicato al Comune nel quartiere di Sant’Edoardo. (foto Pexels)

«La popolazione è invitata a rispettare le precauzioni normali in questi casi, coprirsi, evitare zone dove ci sono acquitrini e così via (QUI I DETTAGLI) – ha spiegato il sindaco di Busto -. Nella giornata di lunedì 25 marzo sentirò Ats per capire se sia necessario allargare il monitoraggio a tutta la città. Il Comune si è attivato nella zona di residenza del paziente per avviare gli interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse da insetti vettori, come la zanzara del genere Aedes, responsabile di malattie come Zika, Chikungunya e Dengue con trattamenti di disinfestazione adulticida e larvicida secondo le modalità prescritte da ATS».

Antonelli ha anche voluto tranquillizzare i cittadini: «Il paziente che ha contratto la Dengue è stato in Brasile ed è probabile che sia stato punto in quel paese. A quanto mi risulta è già stato dimesso. C’è preoccupazione da parte dei cittadini, mi chiamano in molti, noi abbiamo avvisato tutti che non serve creare panico, è una cosa abbastanza naturale che in un mondo globalizzato possano accadere cose del genere. Il mio consiglio è quello di stare calmi, non ci sono problemi in questo momento», commenta il primo cittadino di Busto Arsizio.

«Dovremmo intervenire sugli aerei che arrivano, questo credo che debba essere fatto per prevenire problematiche maggiori che ripeto al momento non ci sono», ha chiosato Antonelli.

Per conoscere nel dettaglio tutte le prescrizioni in vigore, si consiglia di consultare il testo dell’ordinanza sindacale sul sito del Comune di Busto Arsizio.

Cos’è la Dengue

La Dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare (nell’emisfero occidentale il vettore principale è la zanzara Aedes aegypti,) che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Sintomi e diagnosi della Dengue

Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini.