Castellanza approva il nuovo masterplan di Mill. La città si amplierà di 125 mila metri quadri

Il consiglio comunale di Castellanza ha dato il via libera ieri sera, lunedì, al nuovo masterplan del progetto Mill di Confindustria che mira a riqualificare una vasta area alle spalle dell’università Liuc. Un passo avanti importante per un disegno di portata enorme che sposterà nella città al confine con la provincia di Milano il cuore dell’industria del Varesotto ma anche i più importanti centri di sviluppo ad essa collegati, andando a riqualificare un’ampia fetta di città da troppi anni abbandonata.

L’intervento in progetto si colloca nell’ area ex industriale compresa tra via Piave, via Gabrio Piola, piazza Castegnate e corso Giacomo Matteotti. Il lotto di intervento, ampio circa 125.000 mq in totale, è attraversato centralmente dal fiume Olona.

L’intervento è classificato come “disegno unitario d’ambito” volto al recupero di una enorme area abbandonata sulle sponde del fiume Olona. L’intento è quello di realizzare dei servizi utili all’intera collettività, oltre alla creazione di funzioni a supporto dell’ambito universitario.

Il progetto MILL – Manufacturing, Innovation, Learning, Logistics sarà costruito e pensato come un centro innovativo di nuova imprenditorialità nel quale troveranno spazio nuove strutture ricettive, nuovi servizi per le imprese che possano creare tra loro delle sinergie.

Gli interventi previsti vedranno la realizzazione della nuova sede Confindustria Varese, il nuovo campus universitario, servizi e spazi polifunzionali, la riqualificazione delle sponde del fiume Olona sull’argine prospettante la proprietà MILL, la creazione di nuovi servizi.

SEDE CONFINDUSTRIA VARESE – MILL

L’intervento è individuato in un’area privata, posta nella porzione nord-est di intervento, con una superficie complessiva di circa 28.000 mq. Si prevede l’edificazione della nuova sede Confindustria Varese da 9.000 mq circa attraverso il recupero dell’edificio che ospiterà uffici, corti interne, spazi pluriuso, sale conferenze, sale riunioni, zone relax e un auditorium. Si cercherà, salvo impossibilità strutturali, di recuperare e valorizzare le facciate esistenti oltre la ciminiera esistente. L’obiettivo è quello di renderlo sostenibile a livello energetico

attraverso il fotovoltaico. Nel medesimo lotto di intervento, si prevede la realizzazione di un parcheggio privato a cielo aperto per circa 70 posto auto raggiungibile da una nuova strada di ingresso parallela a via G. Piola.

CAMPUS UNIVERSITARIO

Si prevede la realizzazione di una importante struttura ricettiva nella parte est del lotto di intervento, lungo la fascia prospiciente via Piola. L’ area di intervento, si estende per circa 12.200 mq ed è attualmente un’area libera. In quest’area si prevede la realizzazione di funzioni miste pubblico/privato. Il campus universitario ospiterà spazi polifunzionali. Si svilupperà lungo via Piola e sarà previsto un fabbricato a più piani in cui si avranno le residenze ai piani più alti e alla base le funzioni comuni/pubbliche. Nella stessa areea verrà realizzato un parcheggio multipiano per circa 200 posti auto che sarà accessibile da via G. Piola, servizi di vicinato ai piani terra, per un totale di circa 2.100 mq, prospicienti il nuovo parco ad uso pubblico lungo il fiume Olona, una sporting area e uno spazio polifunzionale di circa 1000 mq a servizio dell’università e della sede Confindustria Varese – MILL.

RIQUALIFICAZIONE DEL FIUME OLONA E PARCO

Il progetto prevede la riqualificazione del fiume Olona tramite due interventi che prevedono il ripristino delle sponde e la revisione degli argini lungo il fronte di intervento della proprietà Mill, la riapertura del tratto di corso d’acqua tombinato (zona sud). In questa porzione, si manterrà unicamente una soletta esistente per creare un ponte e garantire un attraversamento pedonale che colleghi l’università Liuc al nuovo parco asservito all’uso pubblico. Il parco collocato nella porzione sud-est del lotto verrà realizzato a seguito della demolizione del fabbricato in disuso esistente. Il parco si configura come estensione di quello completamente pubblico che si trova in piazza Castegnate.

AREA ATTREZZATA (PROPRIETA’ PUBBLICA) E PISTA CICLABILE

Il lotto di intervento, posto nella porzione nord-ovest dell’area, occupa una superficie di circa 12.300 mq. L’ area è di proprietà pubblica e gli interventi in progetto prevedono una sua rinaturalizzazione ad area verde. Verrà privilegiata la piantumazione di essenze autoctone per creare un polmone verde urbano. Da qui passerà la pista ciclabile del progetto Move On.

VIABILITA’

Il progetto di Mill porterà anche ad una rivisitazione del comparto viario attorno alla grande area. L’intera pianificazione sarà accompagnata, infatti, da un attento studio dei flussi e della viabilità veicolare. Per questo motivo si prevedono degli interventi propedeutici ad accogliere l’incremento del volume di traffico che porterà questo nuovo polo attrattivo. In particolare, si prevede la creazione di una nuova rotatoria, svincoli e accessi, il reperimento di nuove risorse per la mitigazione del traffico veicolare

RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIAVE E DI VIA PIOLA

I nuovi accessi ai tre parcheggi in progetto saranno lo spunto per rivedere la viabilità, oggi critica, lungo via Piave e via Piola. In base ai risultati dell’analisi e studi condotti sulla viabilità a fronte dell’intervento che si propone, lungo via G. Piola verranno realizzati gli accessi e le uscite allo studentato ed ai suoi parcheggi su due livelli e verrà rivista la circolazione sulla via Piola stessa proponendo di renderla a senso unico nel tratto terminale della stessa. Sarà poi realizzata una strada interna, parallela a via Piola, che fungerà esclusivamente da circolazione interna che consentirà di arrivare al campus, al parcheggio del parco e all’edificio del Mill. Il nodo che subirà maggiori modifiche sarà l’intersezione tra via Piave e via Piola, in cui si inserisce la nuova via di accesso al parcheggio privato di proprietà MILL, qui verrà realizzata una rotatoria per rendere lo snodo più fluido.