C’è un uomo da salvare sulla gru di Hupac. La simulazione al centro logistico di Busto Arsizio

Nelle giornate del 18, 19, 20 e 21 marzo, la HUPAC di Busto Arsizio è stata teatro di simulazioni di intervento che hanno coinvolto il personale Speleo Alpino Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco e i soccorritori sanitari dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU). Queste prove, mirate a testare le procedure di emergenza interne dell’azienda, hanno rappresentato un’importante opportunità per affinare le strategie di intervento in situazioni critiche.

Le simulazioni hanno coperto una vasta gamma di scenari potenziali, al fine di preparare il personale alla gestione efficace di varie situazioni di emergenza. I quattro scenari principali affrontati sono stati: l’evacuazione di una persona colta da malore all’interno della cabina di manovra delle gru a portale, utilizzando tecniche SAF, l’evacuazione di una vittima traumatizzata dalle scale di accesso alla cabina di manovra di gru a portale, l’estricazione di un ferito da veicoli pesanti, come trattori stradali e trattori da movimentazione interna, l’evacuazione di un ferito da un luogo confinato, come pozzi di scarico acque.

L’esecuzione di queste simulazioni, con il supporto logistico fornito dalla ditta HUPAC, ha permesso al personale dei Vigili del Fuoco e di AREU di mettere alla prova le proprie capacità in scenari realistici e di coordinare gli interventi in modo efficace e sinergico.

Circa 30 unità tra Vigili del Fuoco e personale sanitario hanno partecipato attivamente a queste giornate di simulazione, per un totale di circa 120 unità coinvolte nell’intero processo. L’alto numero di partecipanti sottolinea l’importanza attribuita alla formazione e alla preparazione del personale per affrontare situazioni di emergenza in ambienti complessi come quelli industriali.

L’esperienza acquisita durante queste simulazioni è preziosa per migliorare le procedure di sicurezza e per sviluppare una maggiore consapevolezza riguardo ai rischi sul luogo di lavoro. La collaborazione tra i Vigili del Fuoco, AREU e le aziende del territorio è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori e per affrontare con successo eventuali situazioni di emergenza che possano verificarsi.