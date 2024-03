Centro disabili a Gallarate, un bando per valutare la soluzione dell’ex asilo di Cedrate

Il centro diurno disabili di Gallarate, oggi in via Canova, potrebbe rimanere attivo, con nuova sede sempre a Cedrate?

L’idea era stata avanzata dall’amministrazione comunale, dopo la ampia mobilitazione e il clamore suscitato dall’ipotesi di chiusura del centro, ed era stata ipotizzata come soluzione anche dalle opposizioni.

Parliamo dell’ex asilo di via San Giorgio e la possibilità che si concretizzi una nuova sede è stata messa nero su bianco dalla delibera della giunta Cassani che ha per titolo “immobile di via San Giorgio – atto d’indirizzo per la finalità d’uso dell’immobile”.

L’atto di indirizzo è il passaggio che anticipa il bando per manifestazione d’interesse «per vedere se ci sono cooperative realmente interessate» spiega l’assessora al sociale Chiara Allai.

Quando uscirà la manifestazione d’interesse? «Io avrei voluto avviarla entro fine marzo, ma a questo punto punto a settimana prossima».

Il caso del Centro Diurno Disabili ha suscitato nei mesi scorsi un intenso dibattito: a bilancio 2025 è prevista la riduzione della spesa per il centro, a partire da febbraio, una sostanziale previsione di chiusura che aveva allarmato le famiglie. Se inizialmente il Comune aveva parlato della possibilità di ricollocare le persone disabili in strutture private del territorio circostante, le famiglie avevano opposto la necessità di tenere unita la “comunità” che si è formata negli anni al centro di via Canova. A questo punto resta da capire se davvero si riuscirà a concretizzare una soluzione che mantenga in servizio una struttura pubblica di riferimento per la città di Gallarate.