Traffico e code per lavori intorno a largo Flaiano, ma un nuovo attraversamento rialzato è in vista

A partire da oggi e fino al 12 aprile, via Lazio a Varese, nella parte più vicina alla nuova rotonda di Largo Flaiano, sarà chiusa al traffico.

L’ordinanza, firmata dal Comandante dei Vigili di Varese, Claudio Vegetti, prevede il divieto di transito in via Lazio dall’intersezione con via Arsiero alla nuova rotonda di Largo Flaiano.

La chiusura è dovuta ai lavori di realizzazione dei sottoservizi in attraversamento della rotonda da parte di Le Reti. Questi lavori, che si svolgeranno nei prossimi giorni, comporteranno inevitabilmente alcuni disagi per i residenti e per coloro che utilizzano questa strada per i loro spostamenti quotidiani: disagi che sono già cominciati nella mattina di lunedì 25 con code si sono allargate in tutte le vie intorno alla rotonda e in viale Borri.

Un disagio che però, alla sua conclusione comporterà un miglioramento atteso e reclamato dai cittadini: risolta la questione sottoservizi infatti, anche Via Lazio avrà l’attraversamento rialzato. Questa caratteristica, già presente nelle vie circostanti, colmerà un gap che rendeva difficile l’attraversamento di questa strada per disabili e biciclette.