Clinica O3 spiega i vantaggi dell’ozonoterapia guidata

Il mal di schiena causato da ernie e protrusioni discali rappresenta un problema in crescente espansione, che colpisce un sempre più vasto numero di persone.

L’insorgenza di queste patologie è dovuta sia a cambiamenti nelle abitudini di vita delle persone, come l’aumento del tempo trascorso seduti, la diminuzione dell’attività fisica e l’assunzione di posture scorrette ma anche al modo in cui si affrontano gli sforzi fisici, come ad esempio il sollevare carichi pesanti in modo inadeguato.

Per comprendere meglio queste patologie ed esplorare le modalità di trattamento più efficaci, abbiamo avuto il piacere di intervistare il Dottor Zambello, direttore sanitario della Clinica O3 di Cerro Maggiore (https://www.terapiaozono.it ), che dopo vent’anni di attività ha curato più di 10000 pazienti affetti da ernie e protrusioni discali ha deciso di fondare una clinica dedicata in modo esclusivo al trattamento delle ernie e della patologia artrosica della colonna vertebrale.

Partiamo dal principio. Dottor Zambello ci spiega cosa sono ernie e protrusioni discali e la differenza tra le due patologie?

Potremmo semplificare dicendo che l’ernia discale si verifica quando la parte esterna di un disco intervertebrale si deteriora e la parte interna del disco fuoriesce dalla sede naturale. Mentre la protrusione discale si verifica quando il disco vertebrale si deforma ma non si rompe. Va detto che i dischi intervertebrale fungono da ammortizzatore tra le vertebre e consentono il corretto movimento della colonna vertebrale. Ernie e protrusioni discali comprimono i nervi ad esse vicini e non solo limitano il movimento della colonna ma possono anche causare dolore, intorpidimento, formicolio e debolezza.

Possono insorgere su tutta la colonna vertebrale o solo in alcuni punti?

Premesso che possono insorgere lungo tutta la colonna vertebrale va detto che la maggior parte delle ernie e delle protrusioni discali si verifica nella regione lombare e cervicale. Quando insorgono in questa regione della colonna le persone avvertono dolore, il formicolio o la debolezza lungo la gamba. Questi sintomi sono comunemente conosciuti come sciatica. Se l’ernia insorge invece nella regione cervicale può causare un dolore che si irradia dalla spalla al braccio fino alle dita.

Nella vostra clinica come trattate queste patologie?

Noi le trattiamo esclusivamente con ozonoterapia RX guidata o anche detta ozonoterapia intraforaminale.

Ci spiega brevemente cos’è l’ozonoterapia?

Certamente. L’ozonoterapia è una terapia con un’importante azione antiinfiammatoria e antidolorifica. Prevede l’infiltrazione di una miscela di ossigeno e ozono nelle zone in cui vi è l’ernia o la protrusione. Vengono usate principalmente due tecniche di ozonoterapia per curare queste patologie. La tecnica paravertebrale, ovvero quella classica, prevede l’individuazione dei punti di somministrazione grazie ad alcuni riferimenti cutanei e ossei. In questo caso le infiltrazioni vengono effettuate all’interno del muscolo ad alcuni centimetri di distanza dall’ernia. La distanza dal punto di somministrazione all’ernia richiede che l’ozonoterapia venga effettuata in più punti e in almeno 10-12 sedute. Noi invece effettuiamo esclusivamente ozonoterapia RX guidata che può considerarsi la moderna evoluzione della tecnica paravertebrale. Nel nostro centro abbiamo due amplificatori di brillanza, apparecchiature radiologiche molto precise, che ci consentono di personalizzare la terapia utilizzando aghi di diverse lunghezze in base alle singole esigenze e di arrivare sempre a pochi millimetri dall’ernia e dai nervi infiammati. Questa estrema precisione nella somministrazione consente di ridurre le sedute necessarie a 4 aumentando nello stesso tempo, il successo

terapeutico. Se posso permettermi vorrei consigliare a chi è interessato ad approfondire l’argomento di visionare un video innovativo che abbiamo realizzato proprio su questo argomento e che potete trovare nella homepage del nostro sito.

Come mai definisce questo video innovativo?

Direi perché è unico nel suo genere a livello mondiale. Nel video, attraverso un’animazione 3D, viene spiegato non solo cosa sono ernie e protrusioni discali ma anche come avviene una seduta di ozonoterapia Rx guidata e le differenze con la tecnica paravertebrale.

C’è un motivo particolare dietro la produzione del video?

Sono davvero tante le persone che si rivolgono alla nostra clinica per queste patologie. Posso affermare con una punta di orgoglio che negli ultimi 24 mesi abbiamo trattato mille pazienti aiutandoli a ritrovare salute e benessere. Abbiamo deciso di realizzare questo video per spiegare alle persone che hanno un’ernia o una protrusione discale quali sono i benefici che la tecnica RX guidata offre nel modo più chiaro e semplice possibile.

Concluderei con un’ultima domanda. Dopo le sedute di ozonoterapia le persone possono ritornare alle normali attività quotidiane?

Sì, dopo i trattamenti di ozonoterapia non occorre stare a riposo. Tuttavia per facilitare la ripresa delle attività del paziente abbiamo deciso di far seguire a ogni infiltrazione un trattamento fisioterapico. Questo permette ai nostri pazienti di uscire dalla nostra struttura molto più rilassati e ritornare alle normali attività quotidiane in modo ottimale.