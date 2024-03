Colombo soddisfatto del pari, Ghioldi emozionato: “Grazie Pro Patria per avermi aspettato”

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

La Pro Patria pareggia 1 a 1 col Legnago grazie al gol di Giorgio Citterio nel finale. Le voci dei protagonisti del match dalla sala stampa Adamo Cocco dello stadio Speroni di Busto Arsizio:

COLOMBO 1 «Stasera abbiamo affrontato una squadra tosta, che a metà campo ha dei giocatori molto fisici, forti sui contrasti. Siamo stati bravi a reggerli: a volte abbiamo vinto i contrasti, altre perso; ci può stare. L’atteggiamento è stato giusto. In attacco abbiamo fatto una buona partita ma avremmo potuto fare ancora meglio. Parker ha fatto molto bene, Castelli in quella posizione (sulla trequarti) sta ancora imparando a muoversi in maniera diversa. Sicuramente non siamo sempre stati fluidi ma comunque abbiamo creato e ci siamo avvicinato un po’ di più all’obiettivo, che ancora non abbiamo raggiunto».

COLOMBO 2 «È stato un punto importante per il morale. I ragazzi che sono entrati hanno dato una bella spunta e questo è stato fondamentale. Oggi si è visto che eravamo presenti, che c’eravamo. Era una cosa importante».

COLOMBO 3 «Se potevamo vincerlo? Avevamo spinta, chi è entrato ha dato entusiasmo che avevamo un po’ perso nel secondo tempo. Citterio ha fatto gol, Curatolo ha fatto un bel tiro, anche Ghioldi e Bertoni. Questo è bello, perché è la squadra che conta e quando qualcuno entra anche solo per cinque minuti ma riesce a dare qualcosa alla squadra è importantissimo: vuol dire che la squadra è viva».

CITTERIO 1 «Questo mio gol non ha il peso specifico di quello dell’anno scorso col SanGiuliano, che era valso tre punti. Anche se oggi segnare è stato importante perché ci permette di muovere la classifica dopo due sconfitte».

CITTERIO 2 «In settimana avevamo caricato questa partita, portare a casa un punto era importante. Penso che a determinare la partita è stato il fatto che non abbiamo mollato. La squadra ci credeva molto. Il loro gol nasceva da un episodio sfortunato, adesso a caldo non so dire se fosse rigore o meno. Una squadra che passa un periodo di difficoltà magari si scoraggia davanti a questi episodi. Noi ci abbiamo creduto».

CITTERIO 3 «Passo decisivo per la salvezza? No, non ancora, ma è importante. Finché non ci sarà la certezza matematica non saremo salvi. Sento la fiducia, anche se non parto titolare so che posso subentrare e cambiare la partita. Quest’anno qualche occasione l’ho avuta, sono contento di essermi sbloccato in campionato anche perché avevo sbagliato tanto».

GHIOLDI 1 «Ritornare in campo? Ero molto concentrato sulla partita ma è stato un momento bello. È passato tanto tempo, l’ho sognato tante volte dopo l’infortunio e adesso è arrivato. La partita? La squadra e il gruppo non mollano mai durante le difficoltà. Sono contento che il pareggio sia arrivato appena dopo il mio ingresso in campo, ma è stata più un casualità».

GHIOLDI 2 «Il pareggio vale tantissimo, muove la classifica ed è sempre importante. Anche per l’umore e lo stato d’animo, la partita si era indirizzata in maniera negativa ma abbiamo recuperato. Alla fine del campionato i punti valgono doppio. Non ci accontentiamo, possiamo fare molto meglio».

GHIOLDI 3 «Vorrei ringraziare la presidentessa, il direttore e tutte le persone della Pro Patria che mi hanno aspettato. Non vedo l’ora di ripagarle sul campo. Se è vero che scalpitavo per tornare a giocare? Fisicamente non sono ancora al meglio, però la voglia supera le difficoltà fisiche, anche se in certi momenti avrei potuto affrontare il tutto cercando di comprendere meglio il momento».