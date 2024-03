Colpo salvezza della Castellanzese a Crema: i neroverdi vincono 2-0

Sarà una Pasqua serena per la Castellanzese che porta via dallo stadio Giuseppe Voltini di Crema tre punti fondamentali in chiave salvezza. I neroverdi di mister Fiorenzo Roncari segnano un gol per tempo. Il vantaggio ospite arriva all’ultimo dei due minuti di recupero della prima frazione con Chessa. Ad inizio ripresa a dare una mano alla formazione di Castellanza è arrivata l’espulsione di Lucenti. Il raddoppio neroverde arriva al 25’ con la rete messa a segno da Bernardi. Grazie a questa vittoria i neroverdi hanno avvicinato la zona salvezza diretta portandosi a -2 dal Caravaggio.

Calcio d’inizio

Il Crema schiera un 4-4-2 con Ziglioli in porta, protetto da Cerri, Accorsini, Lucenti e Bourkaa. A centrocampo ci sono Bignami e Lussignoli affiancati da Gentili e Lovaglio. La coppia offensiva è composta da Gallo e Iddrissou.

Mister Roncari risponde con il 3-4-2-1. In porta gioca Poli. Il terzetto di difesa è composto da Sassaro, Rondanini e Bernardi. La linea di centrocampo è composta da Boccadamo, Mandelli, Areco e Reggiori. In avanti ci sono Bigotto e Chessa a sostegno di Lusha.

Ad arbitrare l’incontro è il signor Gabriele Sciolti di Lecce, accompagnato dai signori Citarda e Rallo

Primo tempo

La prima mezz’ora di gara passa senza lasciare alcuna emozione. Poi la Castellanzese si fa vedere in avanti con Lusha che per poco non riesce ad arrivare su un pallone servito da Chessa. Il Crema risponde al 38’ con un tiro di Gallo che fa volare Poli che mette in angolo il pallone. Al secondo minuto di recupero la Castellanzese si porta in vantaggio, grazie a una punizione chirurgica di Mario Chessa, con Ziglioli che resta a guardare immobile il pallone che si insacca alle sue spalle. Il primo tempo si chiude sul punteggio 1-0 in favore della squadra ospite.

Secondo tempo

Al quinto minuto della ripresa arriva l’espulsione, per somma di gialli, per Lucenti, già ammonito alla fine del primo tempo. La Castellanzese ha la possibilità di sfruttare gli spazi e va vicino al secondo sigillo al ventiquattresimo, quando Chessa che per poco non riesce a coronare un contropiede, con il suo tiro che finisce sulla traversa. Un minuto più tardi arriva il raddoppio neroverde: Bernardi si avventa come un falco sul cross da calcio di punizione, effettuato dal solito Chessa, e insacca il gol dello 0-2. Dopo la rete del raddoppio della Castellanzese, la partita sostanzialmente si spegne e i ragazzi di Roncari portano a termine l’opera senza patemi. Alla fine dei 5 minuti di recupero si chiude l’incontro. Castellanzese batte Crema 2-0.