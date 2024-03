Come è cambiato il catasto? Al Palace di Varese attesi centinaia di geometri dal nord Italia per il convegno

Alla luce delle numerose innovazioni in ambito catastale avvenute in questi anni e dei nuovi progetti in corso, martedì 2 aprile alle 15 presso il Palace Hotel Varese si terrà il convegno “Evoluzione dei servizi catastali e cartografici: Attualità e Progetti futuri” che interesserà tutti i geometri della macro-area dell’Italia nord-occidentale.

L’evento gratuito organizzato dal Collegio Geometri di Varese, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e delle Consulte e Comitati Regionali di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria coinvolgerà più di 2.000 geometri nonché i Presidenti dei Collegi Geometri di 25 province,

Per l’Agenzia delle Entrate interverranno Claudio Fabrizi, Direttore Centrale dei Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare, Giovanni Battista Cantisani, Andrea Galardini e i Direttori delle Agenzie Regionali, unitamente al geometra Paolo Nicolosi Consigliere del CNGeGL in qualità di moderatore.

“Si tratta di un convegno itinerante che coinvolgerà le cinque macro-aree di Italia per cui sono orgogliosa di avere l‘opportunità di ospitare qui a Varese un appuntamento fondamentale per coloro che operano e lavorano quotidianamente con l’Agenzia del Territorio (già Ufficio del Catasto NdA).” afferma Claudia Caravati, Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Varese “Desidero anche ringraziare la Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale Geometri per la disponibilità e collaborazione”.