Con la fideiussione di Forus il Comune di Busto Arsizio farà partire la manutenzione della piscina Manara

La fideiussione escussa da Forus servirà alla manutenzione straordinaria della piscina Manara per garantire un ritorno alla normalità delle attività all’interno del complesso. Lo ha specificato ieri sera in consiglio comunale l’assessore allo Sport Maurizio Artusa che ha specificato la cifra incamerata che è di 131 mila euro.

Su proposta del sindaco, poi, la giunta ha approvato oggi l’esecuzione di importanti interventi di manutenzione straordinaria all’impianto per garantire la sicurezza degli utilizzatori, con particolare riguardo alle criticità relative agli impianti tecnologici e di filtraggio delle vasche interne dell’impianto.

Non solo. In attesa della conclusione del bando di gestione che dovrà identificare la nuova società che gestirà l’impianto da tempo in grave crisi a causa della gestione non ottimale da parte della società spagnola, si sta pensando di riqualificarla dal punto di vista energetico. Sempre il sindaco Antonelli in consiglio ha annunciato l’avvio di contatti con una società specializzata in questo tipo di interventi.