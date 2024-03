Con la vittoria di Conegliano, le luci della e-work Arena si spengono sulla stagione 2023-2024

Con il risultato di 1-3 (25-22, 20-25, 20-25, 19-25) contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, si spengono le luci della e-work Arena sulla stagione 2023-2024. La UYBA Volley, fuori dai playoff e matematicamente certa della propria permanenza in sirie A1, si gode quella che è una vera e propria festa per la pallavolo, con il pubblico delle grandi occasioni presente sugli spalti.

Coach Santarelli mette in campo una squadra ampiamente rimaneggiata per dare fiato alle sue titolari ma anche stavolta porta a casa la vittoria. Lualdi e compagne scendono subito in campo determinate e riescono a vincere il primo set, strappandolo alle venete ed esaltando i tifosi presenti.

La gara è sempre equilibrata e bella da vedere, con le ospiti che prendono sempre più le misure e riescono sempre ad imporsi nelle fasi conclusive. Decisivo l’apporto offensivo delle due bande Alessia Gennari (MVP con 15 punti) e Lanier (15), ottime le prove delle due centrali Squarcini (16) e Lubian (11). Nella UYBA buona prova per Sartori (12 punti) e Lualdi (10), le migliori tra le biancorosse.

Al termine dell’incontro gli Amici delle Farfalle hanno premiato Martina Bracchi come giocatrice più amata dal pubblico.

Le biancorosse proseguiranno gli allenamenti ancora per qualche settimana, prima del rompete le righe che segnerà un nuovo cambiamento. Nella prossima stagione infatti cambierà l’allenatore (voci di corridoio sussurrano il nome di Caprara) e una buona parte della rosa (al momento confermate solo Lualdi, Piva, Sartori e Boldini). Quello che non cambierà, è la permanenza nella massima serie della società bustocca.