Con Varese Artistica un evento per la poesia in ricordo di Speri della Chiesa Jemoli

Varese e il suo territorio culturale, letterario e poetico. Il gruppo Filo D’argento promuove per lunedì 15 aprile alle ore 15:00 nell’oratorio parrocchiale di Via Ariberto a Casbeno, l’incontro con il Circolo Scriptores – Varese che propone di aprire una finestra culturale su un grande poeta varesino: Speri della Chiesa Jemoli.

L’iniziativa, nata grazie al prof. Enea Biumi, offrirà uno spaccato storico grazie al prof. Vincenzo Capodiferro; ci saranno poi la lettura di liriche poetiche di Gianfranco Galante e di Umberto Belardinelli dedicate a Varese e al proprio territorio circostante.

Chiunque voglia respirare l’aria dei desideri, dei sogni o di luoghi in cui un poeta non è mai stato ma in cui solo lui può tornare, potrà partecipare “gratuitamente” e ascoltare i testi proposti. Chi vorrà potrà anche proporsi e leggere propri componimenti.

Il Circolo Scriptores – Varese è composto dagli autori Galante Gianfranco, Belardinelli Umberto, Capodiferro Vincenzo, Enea Biumi; ha sede in Varese