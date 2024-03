Concerto di Pasqua e apertura del mercatino solidale di Good Samaritan ODV a Brunello

Domenica 24 marzo, dalle 16.30 siete invitati presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello per ascoltare la testimonianza e assistere al concerto, il cui ingresso è a offerta libera che andrà a sostenere i progetti dell’associazione

In occasione della Pasqua, l’associazione Good Samaritan, propone il concerto del gruppo polifonico Josquin Despréz APS di Varese, diretto dal maestro Francesco Miotti, dal titolo “dalla Domenica delle Palme alla Pasqua di Resurrezione”. Un itinerario di meditazione musicale accompagnato dalla lettura di alcuni brani, per stimolare la riflessione e la preparazione alla Pasqua.

Inoltre, l’associazione è lieta di ospitare Suor Dorina Tadiello, medico e missionaria comboniana, che è stata per più di vent’anni in Uganda e che, dopo anni di attività al servizio della sua Congregazione e dei migranti, tra Roma, Verona e Modica, tornerà in missione a Gulu. La sua testimonianza è importante per conoscere la storia, gli obiettivi e i progetti che l’associazione promuove a favore della popolazione vulnerabile del nord Uganda, specialmente per donne e bambini.

Domenica 24 marzo, dalle 16.30 siete invitati presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello per ascoltare la testimonianza e assistere al concerto, il cui ingresso è a offerta libera che andrà a sostenere i progetti dell’associazione.

Dalle 14.30 alle 18.30 sarà aperto il mercatino solidale adiacente alla Chiesa, dove potrete trovare prodotti artigianali ugandesi, realizzati dalle donne del progetto Cooperativa Wawoto Kacel (“camminiamo insieme”) e i nuovi prodotti alimentari d’eccellenza, tra cui colomba, ovetti e campanelle di cioccolato (della Coop. Sociale LiberoMondo), colomba al pistacchio, tavolette di cioccolato e agnellini in pasta di mandorle (del laboratorio dolciario della Casa Don Puglisi di Modica); ma non solo: tisanelle, cremosa di marroni e mandorle, composta ai frutti tropicali e al mango, ragù di lenticchie, sale aromatico e tantissime altre deliziose proposte.

Il mercatino solidale ospita prodotti realizzati a mano, dalle donne della Wawoto Kacel, con materie prime locali: dalle stoffe tinte a mano con le quali si confezionano tovaglie, runner, presine, grembiuli, ai bellissimi intrecci di foglia di banano con cui si realizzano sotto piatti, cesti e originali pochette; dai filati a mano orditi al telaio da cui nascono scialli e copri divano, alla bigiotteria in perle di carta che propone modelli di collane veramente insoliti.

Le proposte sono tantissime e possono essere combinate tra loro per creare il regalo perfetto per Pasqua.

L’ingresso è libero. Se desideri puoi acquistare i prodotti attraverso lo shop on-line.

Qualcosa in più sul progetto Wawoto Kacel

La Cooperativa ugandese, sostenuta da Good Samaritan, mette al centro le persone, la comunità, le risorse naturali e l’ecologia. Le donne ugandesi che ne fanno parte sono vittime di discriminazione sociale, soffrono di malattie o vivono una particolare situazione di fragilità. La Cooperativa è un punto di riferimento per loro e per la comunità e diventa un luogo di riscatto ed emancipazione.

Il compito della Cooperativa è quello di creare prodotti di valore e restituire ai produttori il guadagno. Accanto alla dimensione commerciale, che permette la sostenibilità del progetto, la Cooperativa investe anche in corsi di alfabetizzazione, di gestione della famiglia e dei conflitti, garantisce cure mediche, una dieta sana e variegata e un sostegno psicologico a tutte le donne malate di AIDS, disabili e svantaggiate.

Puoi trasformare il tuo gesto d’acquisto di uno dei prodotti artigianali in dignitose opportunità per le donne vulnerabili del progetto.