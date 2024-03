Condominio “solidale” a Gallarate: gli abitanti a lezione di primo soccorso

Un intero condominio a lezione di primo soccorso: un’iniziativa insolita e apprezzabile, quella promossa dal condominio via Postporta 2/4 a Gallarate.

«In un periodo in cui assistiamo da spettatori inermi al deprezzamento e al depauperamento del valore della vita ad ogni livello, abbiamo invece pensato di organizzare un corso di primo soccorso per essere utili, vicendevolmente, non solo in famiglia ma anche tra vicini di casa» spiega Andrea Giollo, uno dei promotori.

«Sembra antitetico rispetto al luogo comune del condominio come luogo di liti, screzi e dispetti tra vicini. Il nostro condominio, che conta circa venticinque nuclei abitativi, è sempre stato, grazie ai singoli condomini e agli amministratori che vi hanno collaborato (dott. Agostino Crosta prima e, oggi, dott.ssa Valentina Bianchi) un luogo di rispetto reciproco e di dialogo costruttivo».

La prima idea è venuta da Giollo e si è concretizzata poi grazie al contributo di un altro dei condomini, la dott.ssa Sara Prometti, capogruppo del Cisom (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta): il corso è stato tenuto da personale qualificato e consentirà ai partecipanti non solo di acquisire un certificato «ma anche di conoscere quelle manovre e tecniche utili per salvare un domani quel dono che più di ogni cosa oggi giorno deve essere preservata: la vita».

Il momento di formazione si è tenuto nella mattina di sabato 23 marzo e ha coinvolto una quindicina di abitanti del palazzo, che si trova nel centro storico di Gallarate. Un bell’esempio che potrebbe essere imitato anche da altri.