Convegno a Ispra su lavoro e carcere: le opportunità con la Legge Smuraglia

“Carcere e Lavoro. Diritto, Rieducazione e Opportunità sulle tracce della legge Smuraglia“. È questo il titolo dell’incontro in programma venerdì 23 marzo dalle ore 17.45 nella Casa Don Guanella a Barza di Ispra.

È la seconda edizione di un momento di sensibilizzazione promosso dalla Prefettura di Varese insieme al Distretto 108 Ib1 Lions International e dal Distretto 2042 del Rotary.

Il momento vuole sottolineare le opportunità che la Legge Smuraglia propone per le aziende che decidono di assumere detenuti nella fase finale della pena o ex detenuti, oppure richiedenti asilo. Secondo i dati del Consiglio nazionale di Economia e del Lavoro coloro che hanno avuto la chance di un percorso professionale durante la pena hanno un calo della recidiva al 2% contro il 70% di chi non ha avuto la stessa possibilità.

La questione sociale si interseca con il grave problema del sovraffollamento delle carceri italiane e della carenza di personale di polizia penitenziaria. L’obiettivo degli organizzatori è quello di informare sulle opportunità di tipo fiscale ed economico ma anche sul valore sociale.