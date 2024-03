Cortisonici Film Festival 2024 tra distopie, “duelli” a colpi di cinema e corti da tutto il mondo

Cortisonici Film Festival torna per una nuova edizione e raddoppia. Il festival del cortometraggio varesino che in questi 21 anni è riuscito a crescere e coltivare un pubblico di spettatori intorno ai cortometraggi, presenta un’edizione su due fine settimana che guarda al futuro, per motivi diversi e ugualmente validi.

Il primo è che quest’anno i veri protagonisti sono i giovani, con la sezione Cortisonici ragazzi più ampia. Ci sarà poi una giuria internazionale formata da studenti, anche grazie all’Università Insubria di Varese. Il secondo motivo è che il focus di quest’anno sarà sulle distopie al cinema con proiezioni e “duelli” a colpi di cinema. Una sezione che gli organizzatori hanno ironicamente chiamato “Speriamo bene”, a sottolineare ironicamente quando può essere minaccioso il mondo dell’arte cinematografica a rappresentare il futuro.

Un tema che si percepisce già dal manifesto di quest’anno, dove l’indiscusso protagonista Omar Stellaci, attore feticcio di molti trailer festival, si trova in una Piazza Monte Grappa desolata, circondata da grattacieli e scritte al neon e lui viene guidato da un avatar.

L’appuntamento è a Varese dal 5 al 13 aprile ed è stato presentato nella mattina di martedì 26 marzo a Palazzo Estense dove i direttori organizzativi e artistici Massimo Lazzaroni e Matteo Angaroni hanno raccontato le vere novità di quest’anno. Con loro il sindaco Davide Galimberti e l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia che hanno sottolineato l’importanza di una manifestazione che da più di vent’anni porta sul territorio vitalità ed energia, oltre a «risultati straordinari con un menù che rende sempre ghiotta la partecipazione».

Cortisonici Ragazzi 2024 raddoppia

Cortisonici Film Festival 2024 torna con lo spazio dedicato a Cortisonici ragazzi, la sezione rivolta ai più giovani, che quest’anno raddoppia con due concorsi distinti: la mattina di venerdì 5 aprile al Cinema Nuovo appuntamento con Cortisonici Ragazzi Classic, con i cortometraggi degli under 19: in gara i lavori realizzati da istituti del territorio e di città italiane, a cui si aggiunge per la prima volta anche un’opera dall’estero, con un corto realizzato dagli studenti dell’Ècole Européenne di Bruxelles. Alle 14.30 si prosegue in sala Montanari con il workshop con Olga Osorio, regista di Salta!. Sabato 6 aprile è il momento di Cortisonici Academy, il nuovo concorso dedicato agli aspiranti registi iscritti ad università, scuole di cinema e enti post-diploma che operano nell’ambito dell’audiovisivo.

Le due serate del 5 e 6 aprile sono dedicate al Focus on, l’approfondimento del festival incentrato sul cinema di genere. Per l’edizione 2024 il focus è Speriamo bene: distopie al cinema, con diversi momenti.

Venerdì 5 aprile si apre una scazzottata di parole e immagini in difesa del futuro immaginato, con la sfida tra i critici cinematografici Andrea Bellavita, Mauro Gervasini e Rocco Moccagatta, ognuno con la propria distopia da difendere: Blade Runner, Terminator e Matrix. Si prosegue il 6 aprile con la proiezione dei due lungometraggi di ¡Salta! (2023) di Olga Osorio, anteprima in Italia, e a seguire The Last Spark of Hope, di Piotr Biedroń, film vincitore del primo premio al Trieste Science + Fiction Festival 2023. Anche la sezione Inferno dedica quest’anno spazio al focus, con la proiezione notturna per giovedì 11 aprile del lungometraggio Classe 1999 (Class of 1999) del regista Mark L. Lester.

Le serate di Cortisonici 2024

Nelle serate di giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 aprile è il momento del concorso internazionale. Sono 22 opere in concorso, provenienti da 14 paesi diversi e selezionate tra le oltre 3700 arrivate alla segreteria organizzativa. Cresce sempre più la qualità delle opere gara: in concorso ci saranno infatti diversi film già selezionati dai più importanti festival internazionali, da Cannes a Venezia. Tre le opere italiane in concorso, tra cui anche quella della varesina Lucia Bulgheroni, la videoartista varesina che con Inanimate era stata selezionata nel concorso Cortisonici 2019, vincendo il premio Giovani.

Tre i premi per i corti in gara. Il premio della giuria tecnica, che quest’anno è composta dallo staff de Il cinemino, un progetto culturale di Milano che gestisce la programmazione di una sala proiezioni con film d’autore, indipendenti oltre a momenti di incontro. Novità di questa edizione è poi la Giuria giovani, composta da 10 studenti di diverse nazionalità, residenti nel collegio Cattaneo, che in questi mesi hanno svolto un percorso formativo cura della cooperativa totem. Un modo per dare un ulteriore occasione di connessione tra la vita culturale della città, l’università e il suo collegio. Infine è previsto come sempre il voto del pubblico in sala.

La sezione Inferno 2024

In seconda serata l’attesissima sezione Inferno, il momento notturno con le proiezioni più estreme, divertenti e irriverenti, un ambito che negli anni si è conquistato un pubblico tutto suo di fedelissimi. Ci sono poi gli eventi collaterali, con cinequiz, aperitivi, incontri e naturalmente la festa finale.

Cortisonici Film Festival 2024, il programma

5 – 13 aprile 2024, Varese – Cortisonici Film Festival – 21° edizione

www.cortisonici.org #cortisonici2024

venerdì 5 aprile

Ore 9.30

Cortisonici Ragazzi

Concorso Under 18

Cinema Nuovo – Viale dei Mille, 39

Ore 14.30

Cortisonici Ragazzi

Workshop con Olga Osorio, regista di Salta!

Sala Montanari – Via dei Bersaglieri, 1

Ore 21

Focus “Speriamo bene: distopie al cinema”

Blade Runner vs. Matrix vs. Terminator – La sfida definitiva

Con Andrea Bellavita, Mauro Gervasini e Rocco Moccagatta

Magazzini by Tumiturbi – Via de Cristoforis, 5

A seguire

Cinequiz distopico a cura di Inferno e FilmHub90

+ Attack of the Cyber Octupuses

di Nicola Piovesan

Estonia, 2017, 20’

Sabato 6 aprile

Ore 9:30

Cortisonici Ragazzi

“Academy” Concorso cortometraggi universitari

Cinema Nuovo – Viale dei Mille, 39

Ore 21

Focus “Speriamo bene: distopie al cinema”

¡Salta!

di Olga Osorio

Spagna, 2023, 85’ ANTEPRIMA ITALIANA

Cinema Nuovo – Viale dei Mille, 39

A seguire

The last spark of hope (W nich cala nadzieja)

di Piotr Biedron

Polonia, 2023, durata 88 minuti.

(premio Méliès d’argent Science+Fiction Festival Trieste 2023)

Giovedì 11 aprile

Ore 19.30

Ritrovo cortisonico

Tumiturbi – Via De Cristoforis, 5

Ore 20.45

Concorso Internazionale Cortometraggi – 1° somministrazione

Cinema Nuovo – Viale dei Mille, 39

Ore 23

Focus “Speriamo bene: distopie al cinema” – Inferno

Classe 1999 (Class of 1999)

di Mark L. Lester

USA, 1990, 99 minuti

Magazzini by Tumiturbi – Via de Cristoforis, 5

Venerdì 12 aprile

Ore 19.30

Ritrovo cortisonico

Tumiturbi – Via De Cristoforis, 5

Ore 20.45

Concorso Internazionale Cortometraggi – 2° somministrazione

Cinema Nuovo – Viale dei Mille, 39

Ore 23.30

Inferno

Proiezioni difettose, scorrette, estreme

Magazzini by Tumiturbi – Via de Cristoforis, 5

Sabato 13 aprile

Ore 19.30

Ritrovo cortisonico

Tumiturbi – Via De Cristoforis, 5

Ore 20.45

Concorso Internazionale Cortometraggi – 3° somministrazione + premiazioni

Cinema Nuovo – Viale dei Mille, 39

Ore 23

Festa #Cortisonici2024

Tumiturbi – Via De Cristoforis, 5

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti a disposizione.