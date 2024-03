Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 1, 2, 3 marzo

Un fine settimana nel segno dei motori con il Rally dei Laghi che sfreccia sulle strade del Varesotto. Tanti gli appuntamenti a teatro, all’Apollonio di Varese torna Enrico Bertolino, sul palco di Besozzo si parla di fashion victim, allo spazio Yak c’è Leviatano. Per chi ama i libri si trattano temi diversi, dalle orche alla cucina con Chef Valbuzzi, passando per Filosofarti che propone un ricco calendario di appuntamenti. Le escursioni non mancano mai, che siano libere o organizzate. Per lo sport è tempo di Piede d’Oro 2024. Si conclude con la musica, classica, rap o pop, in base alle preferenze. Ecco le iniziative a Varese e nel Varesotto per il primo fine settimana di marzo.

METEO

LE PREVISIONI – Un perturbazione se ne va e ne arriva un’altra. Risultato? Weekend bagnato, probabili momenti di asciutto ma sempre sotto un cielo molto grigio e fortemente nuvoloso – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

AZZATE – Scopri il Piemonte in un sorso: venerdì 1 marzo, dalle 19.00 alle 22.00, appuntamento al Bar Albini per un evento di degustazione che promette un viaggio sensoriale. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 1 marzo ore 12. Tutte le informazioni

BESOZZO – Quarto appuntamento con la stagione teatrale al Duse di Besozzo: Venerdì 1 marzo, ore 21.00, uno spettacolo che porta in scena l’insostenibile realtà del fashion. Tutte le informazioni

SARONNO – Per tutte le domeniche di marzo, grazie a Saronno Servizi Ssd, si potrà nuotare e pattinare sul ghiaccio ad un prezzo più che vantaggioso. Non perdete la promo. Tutte le informazioni

VARESE – Il giro d’Italia dei sapori del ristorante Al Posto Giusto di Masnago fa tappa in Toscana. Giovedì 29 febbraio, venerdì 1 e sabato 2 marzo a cena e domenica 3 marzo pranzo e cena, nel locale di via Amendola 7, a Varese, si potranno gustare pappa al pomodoro, crostini con patè di fegatini, fettuccine al ragù di cinghiale, ribollita e tanti altri piatti tipici della tradizione toscana. Tutte le informazioni

VARESE – Da Palazzo Madama alle sale di PUNTO SULL’ARTE, i dipinti di Mauro Reggio sono i protagonisti di UN-REALITY, la prima mostra personale dell’acclamato artista romano nella Galleria varesina. In mostra ci saranno opere inedite, tra cui alcune vedute della città di Varese. Visitabile fino al 16 marzo. Tutte le informazioni

VERGIATE – Il Gelato di Marina vi aspetta per un weekend a tutto gelato. Questo fine settimana, protagonista della gelateria, il gusto zuppa inglese. Tutte le informazioni

FUORI PROVINCIA

LUGANO – Un incredibile labirinto conduce attraverso il parco giochi tematico di oltre 3.000 m2, dove ci si può immergere nella giungla più profonda e scoprire tante curiosità. Non perdetevi l’esperienza di Lost in the Jungle al Centro Esposizioni di Lugano. Tutte le informazioni

EVENTI

Sabato 2 e domenica 3 marzo va in scena la 32a edizione del Rally dei Laghi 2024. Come consuetudine, VareseNews racconterà la gara motoristica attraverso un liveblog attivo fin dai giorni precedenti la partenza con notizie, curiosità, immagini e comunicazioni utili. Poi, quando i piloti accenderanno i motori, aggiornamenti in tempo reale su quanto accade sulle strade dell’Alto Varesotto. – LA DIRETTA

Le strade chiuse per il Rally dei Laghi tra sabato e domenica

LIBRI

VARESE – Appuntamento al Salone Estense per venerdì sera alle 21 la presentazione del libro Passione per l’umano, passione per la libertà. Tracce di politica nel pensiero di Luigi Giussani. Presentazione del libro di Andrea Gianni. Con la partecipazione dell’autore. Interverranno: Pigi Colognesi, giornalista, e Simona Beretta, Ordinario di Politiche economiche presso Università Cattolica. Modera Robi Ronza, giornalista.

VARESE – Appuntamento per sabato 2 marzo, alle 17, alla libreria Mondadori di Varese per la presentazione del libro “Lasciami Andare. Quando le orche arrivarono a Genova” (Battello a Vapore) di Claudia Facchinetti, giornalista di divulgazione scientifica, biologa e autrice di libri per ragazzi e saggi. Da una storia vera. – Le informazioni

BUGUGGIATE – Domenica 3 marzo, alle ore 17:30, presso il centro di aggregazione sociale Ubuntu, si terrà la presentazione dell’antologia “Hostaria Patrizia 2023”, edita da Pietro Macchione. Questo evento si inserisce nella rinomata rassegna “Storie in Comune”, che ha l’obiettivo di promuovere la cultura e la condivisione di esperienze attraverso la narrazione. – Le informazioni

MERCALLO – Incontro con Andrea Valbuzzi. Chef del ristorante Crotto Valtellina a Malnate e conduttore televisivo del noto programma Cortesie per gli ospiti, sarà a Mercallo sabato 2 marzo alle 15.30 in sala polivalente per presentare il suo ultimo libro. – Le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 2 marzo alle 21 si terrà alla Galleria Boragno il primo di due appuntamenti con il ciclo “Conversazioni sull’arte 2024” organizzato dal CAB (Centro Artecultura Bustese). Per l’occasione Giovanni Benzi terrà una relazione sul tema “Intelligenza creativa: artificiale?”, con alcune riflessioni sul rapporto tra AI ed espressione artistica. – Le informazioni

LUINO – Lo scrittore e psicologo moldavo Aurelian Silvestru a Luino sabato pomeriggio. Il celebre scrittore e psicologo moldavo con la passione per il mondo dell’educazione sarà nella nostra Provincia per presentare il suo nuovo romanzo “Attore anonimo”. – Le informazioni

MUSICA

VARESE – Domenica 03 marzo al Salone Estense di Varese il concerto e stage con Lucas Thébaut. Dalle 14 accoglienza in sala, dalle 14.30-17.30 Stage di danze del Poitou con Lucas e dalle 18.30-20.30 concerto d’organetto con Lucas Thébaut.

VEDANO OLONA – EGreen, vera e propria icona della scena rap underground italiana, l’1 marzo 2024 sarà in scena all’Arlecchino Show Bar di Vedano Olona per una data del suo tour. La sera seguente, sabato 2, tornano in concerto Riki Cellini e i Litorale Est. – Le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Venerdì 2 marzo, dalle ore 21.30 torna CiulaTalk con le sessuologhe @suldivanodistella e Chiara Crespi. Sabato 3 marzo il concerto di Brenneke e di Pony, mentre domenica torna “mucchietti”, il mercatino di roba usata.

SOMMA LOMBARDO – A Somma Lombardo arrivano da Boston i “Session Americana”. Grazie all’organizzazione di Andrea Parodi e Buscadero un nuovo appuntamento con la grande musica a stelle e strisce. Appuntamento per sabato 2 marzo. – Le informazioni

ARTE E MOSTRE

LUGANO – Ernst Scheidegger: il fotografo degli artisti in mostra al MASI di Lugano. Una grande restrospettiva presenta alcuni dei ritratti più iconici in dialogo con le opere degli autori come Dalì, Giacometti e Mirò – Tutte le informazioni

VARESE – Salviamo il Pianeta Terra: sfida artistica in difesa della Natura in Sala Veratti a Varese. Dal 24 febbraio al 10 marzo è possibile visitare la mostra “Pianeta terra la sfida dell’arte”. Il curatore della mostra, critico d’arte Fabrizia Buzio Negri, interpreta “la sfida” attraverso “l’arte” – Tutte le informazioni

TRADATE – In mostra alla biblioteca Frera di Tradate la mostra “illustrami d’arte” dei ragazzi della Cooperativa L’Arca. Le fotografie e opere d’arte sono realizzate dai ragazzi del CDD in collaborazione con gli alunni dell’Istituto Pavoni e della Scuola Secondaria di Primo Grado Galilei e ispirate ai capolavori della pittura italiana – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Al Teatro di Varese appuntamento con il sabato sera di Enrico Bertolino e lo uno spettacolo di instant theatre, capace di unire comicità e attualità sul palco. Domenica sera in scena Vittorio Pettinato con lo spettacolo “Vivo spettinato”. – Le informazioni

VARESE – Don Silvestro, il consiglio pastorale e la festa per la consacrazione della Chiesa. Questo l’incipit della commedia brillante “Una parrocchia di internetizzati (fedeli o follower?)”, in scena sabato 2 marzo alle ore 21 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco a Sant’Ambrogio di Varese. – Le informazioni

VARESE – Tre microfoni. Due chitarre. Un distorsore. Tre attori, musicisti, performer. Questo è “Leviatano”, lo spettacolo della stagione di prosa “Latitudini” di Spazio YAK, in scena venerdì 1 e sabato 2 marzo. Leviatano è uno spettacolo rock. Da vedere, ascoltare e ballare. – Le informazioni

JERAGO CON ORAGO – Appuntamento teatrale solidale al Teatro Auditorium di Jerago con Orago venerdì 1 marzo. La Compagnia teatrale “Chescenaè” riporta sul palco la storia del curioso protagonista de “Le avventure di un uomo vivo” di Chesterton. – Le informazioni

INCONTRI

FILOSOFARTI – È un weekend con tanti appuntamenti per Filosofarti, il festival della filosofia di Gallarate, ma diffuso anche sul territorio tutto intorno. Tra gli eventi i due momenti per le scuole con il filosofo Franco Trabattoni e l’Apologia di Socrate, la lectio magistralis di Mario Iodice a Busto, l’incontro con Miguel Benasayeg sabato alle Arti. – Leggi le informazioni

FERNO – “Le speranze di pace soffocate dalla guerra”: è il titolo dell’incontro che si terrà alla cooperativa San Martino di Ferno venerdì sera che ospita Camille Eid, giornalista libanese che vive oggi in Italia e collabora con il quotidiano “Avvenire”. – Le informazioni

SAMARATE – Una serata per conoscere ricchezza e biodiversità della Brughiera organizatto dal Comitato Salviamo La Brughiera di Casorate Sempione. L’appuntamento è per l’1 marzo quando verrà presentato anche il documentario “L’Ultima Brughiera”. – Le informazioni

BESOZZO – Domenica 3 Marzo alle ore 18.00 il Comune di Besozzo ospita nella Sala Letture della Biblioteca comunale in via Mazzini, 10 la conferenza “Gaetana e Teresa Agnesi: matematica e musica nella Milano del ‘700”. – Le informazioni

CISLAGO – Una domenica per visitare la chiesa di Santa Maria della Neve a Cislago. Grazie alla Pro Loco cislaghese, la visita è un viaggio fra il medioevo e la controriforma attraverso la “lettura” dei preziosi affreschi raffiguranti soggetti rari. – Le informazioni

BAMBINI

ESCURSIONI

CAIRATE – Prende il via il 1 marzo il programma di camminate culturali dei parchi Insubria Olona. Venerdì 1 marzo il primo percorso parte dalla biblioteca civica di Cairate, ospitata tra le mura di quella che fu una villa romana prima e un monastero longobardo. Si parte alle 9.30. – Le informazioni

MALNATE – Appuntamenti di “Ecosistema Valle del Lanza”. Sabato 2 e domenica 3 marzo ospiti due preparati erpetologi, Danilo Baratelli e Samuele Ghielmi, per parlare di rettili e anfibi locali e delle strategie per la loro conservazione. L’appuntamento di sabato pomeriggio è in programma alla sala civica di Rodero, alle ore 16 per una conferenza. Domenica la passeggiata “Rann e biss dul noster Plis” si svolgerà a Malnate. – Le informazioni

VIGGIÙ – È in programma per il 3 marzo la camminata con gli Amici del Monte Orsa sul Sentiero del Silenzio. Un’escursione guidata e animata con gli Amici del Monte Orsa e la partecipazione dell’attore Andrea Gosetti e del figlio di Liliana Segre. – Le informazioni

SPORT

Alle 9 in punto di domenica 3 marzo, sulla pista dello stadio “Franco Ossola” di Varese (dove ci sarà anche il traguardo), prende il via l’edizione 2024 del “Piede d’Oro”, il partecipato e longevo circuito del podismo amatoriale provinciale. – Le informazioni

