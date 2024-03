Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 22, 23, 24 marzo

Sono moltissimi i luoghi che verranno aperti il 23 e 24 marzo in occasione dell’iniziativa Giornate FAI di Primavera del FAI – Fondo Ambiente Italiano, anche in Lombardia. Torna il luna park a Varese e presenta la mascotte Pasqualino. Un coniglione biancorosso accompagnerà le giornate del luna park varesino dal 23 marzo al 5 maggio. Aperture come da tradizione, con orari speciali durante le gare di canottaggio del 12-13-14 aprile.

Omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte: la Bohème al Salone Estense Domenica 24 aprile primo evento organizzato dall’Associazione Amici della Lirica “Francesco Tamagno” che presenterà la versione semiscenica della celeberrima opera. Lo sport protagonista al Premio Chiara con Guido Bagatta e Ivan Zazzaroni. In Sala Montanari il dialogo, condotto da Francesco Pierantozzi, tra i due volti noti del giornalismo sportivo. La grande pittura di Matteo Massagrande in mostra con “Senza bussare” alla Galleria punto sull’Arte.

EVENTI IN EVIDENZA

BRUNELLO – Domenica 24 marzo, dalle 16.30 siete invitati alla Chiesa di Santa Maria Annunciata per assistere al concerto di Pasqua e visitare il mercatino solidale di Good Samaritan ODV. Tutte le informazioni

CASCIAGO – Una mattina all’insegna dell’arte e della pace per il 25° compleanno del Kaki Tree Project. il progetto legato all’albero piantato sul sagrato della chiesa di San Giovanni e nato da un seme sopravvissuto al bombardamento atomico di Nagasaki. Tutte le informazioni

MALNATE – Domenica 24 si celebra il Gelato Day. La gelateria Il Solstizio vi aspetta a Malnate per festeggiare insieme e provare il gusto Gaufre de Liège. Tutte le informazioni

SARONNO – Per tutte le domeniche di marzo, grazie a Saronno Servizi Ssd, si potrà nuotare e pattinare sul ghiaccio ad un prezzo più che vantaggioso. Non perdete la promo. Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – Domenica 24 marzo 2024 torna l’appuntamento con la Festa al Castello Visconti di Somma Lombardo, mostra mercato di artigianato e sapori, tra natura, cultura, laboratori creativi per adulti e attività ludiche per i più piccoli. Facile percorso di visita tra un centinaio di artigiani selezionati. Tutte le informazioni

VARESE – Da Al Posto Giusto di Masnago la cucina lombarda fa il bis. Nel weekend piatti tipici: dal risotto con ossobuco all’insalata di nervetti, passando per la tradizionale cotoletta alla milanese e finendo con crema lodigiana con lingue di gatto. Tutte le informazioni

VARESE – La grande pittura di Matteo Massagrande in mostra con “Senza bussare” alla Galleria PUNTO SULL’ARTE. I suoi dipinti sono stati esposti accanto ai capolavori di Van Gogh e nelle sale di prestigiosi musei in tutto il mondo. Il vernissage si terrà sabato 23 marzo dalle 11 alle 13 presso la sede principale della Galleria in viale Sant’Antonio 59/61 a Varese. Tutte le informazioni

EVENTI

LOMBARDIA – Giornate Fai di Primavera 2024: ecco i luoghi aperti in Lombardia. Sono moltissimi i luoghi che verranno aperti il 23 e 24 marzo in occasione dell’iniziativa del FAI – Fondo Ambiente Italiano, anche in Lombardia. Ecco l’elenco

VARESE – Torna il luna park a Varese e presenta la mascotte Pasqualino. Un coniglione biancorosso accompagnerà le giornate del luna park varesino dal 23 marzo al 5 maggio. Aperture come da tradizione, con orari speciali durante le gare di canottaggio del 12-13-14 aprile – Tutte le informazioni

BARDELLO CON MALGESSO E BREGANO – Rivisitando l’Ultima cena: un’esperienza straordinaria nel cuore di Bardello. La rappresentazione dell’Ultima Cena ha coinvolto oltre 190 comparse. Moltissima emozione nel piccolo convento delle Suore Missionarie di Nostra Signora degli Apostoli – Tutte le informazioni

SCACCHI – La Città Giardino si prepara alla seconda tappa del Ci.Gio.Va: tornei scacchistici Under 16

Appuntamento sabato 23 marzo, alle 14.30 nelle sale dell’oratorio di Sant’Ambrogio. Ai vertici delle relative classifiche Pietro Tonta (Under 8), Luca Laino (U10) Andrea Falzone Crespi (U12), tutti e tre del circolo di Azzate, e Daniele Carlini (U16) del circolo di Cocquio – Tutte le informazioni

ANGERA – Domenica 24 marzo ritrovo alle 9:30 alla cappelletta delle Scuole per processione con gli ulivi e S. Messa in occasione della Domenica delle Palme

ANGERA – Domenica 24 marzo Swap Party alle 15 presso le ex Scuole di Capronno in collaborazione con l’Associazione Il Castellaccio. In occasione della Giornata Mondiale del riciclo, l’evento offre la possibilità a chi si iscrive di esporre e scambiare i propri beni – in buono stato – Info: prenotazioniangera@gmail.com

MALNATE – Due camminate a Malnate per la Madonna della Cintola. Il 25 marzo sarebbe il giorno della storica tradizione per visitare la statua lignea del Monte Morone – Tutte le informazioni

CAZZAGO BRABBIA – A Cazzago Brabbia nasce un’associazione per la tutela dei gatti randagi. Si chiama Mignù, Razza Randagia. Prima uscita pubblica sabato 23 e domenica 24 marzo dalle 10.30 alle 16 con un mercatino di raccolta fondi presso il Ristoro Bon in via Piave – Tutte le informazioni

VARESE – “Caccia alle uova” a Villa Toeplitz a Varese. L’evento è in programma per domenica 24 marzo nel parco di Sant’Ambrogio – Tutte le informazioni

LIBRI

CARDANO AL CAMPO – Al circolo di Cardano il gran finale di Slam poetry, la sfida a colpi di versi. Le serate di gara in poesia hanno animato tutto l’inverno del Quarto Stato di Cardano. Un momento divertente, uno spettacolo collettivo che questa sera arriva all’ultima tappa – Tutte le informazioni

CAVANDONE (VCO) – In Val Grande letture sotto il secolare albero di 400 anni. Un appuntamento in occasione della Giornata Mondiale della Poesia e della Giornata Internazionale delle Foreste in programma per il 24 marzo – Tutte le informazioni

GALLARATE – A Somma Lombardo arriva “Il viaggiatore” di Francesco Bianchi. Il racconto, che riporta indietro il protagonista agli anni della Seconda Guerra Mondiale, sarà presentato alla sala Polivalente della biblioteca – Tutte le informazioni

VARESE – Un libro sulla via Crucis di Bizzozero, la presentazione nel salone dell’oratorio. “Cesare Capezzuoli – Un Santo Nell’Arte”, questo il titolo del libro curato da don Massimo Talamona, sacerdote bizzozerese oggi parroco a Roma, e dedicato all’autore della Via Crucis installata lungo le vie e nei cortili del quartiere – Tutte le informazioni

LUINO – Il libro di Angelo Stramaglia “Il Cacciatore di anime” apre a Luino il Festival della poesia. Sabato 23 marzo, alle ore 17:30 presso la biblioteca di Luino parte il festival organizzato dall’associazione Aisu Verso Itaca – Tutte le informazioni

VARESE – Carlo Zanzi: “Con “Fuggiaschi” ho fatto tredici”. Il nuovo romanzo dello scrittore varesino e pubblicato da Macchione Editore sarà presentato sabato 23 marzo (inizio ore 16 e 30) nella Sala Morselli della Biblioteca civica – Tutte le informazioni

SARONNO – Don Paolo Alliata presenta a Saronno il libro “L’amore fa miracoli”. Appuntamento a sabato 24 marzo a Casa di Marta, dove l’autore attraverso una riflessione su diversi testi, lancerà la sfida più difficile di sempre: riuscire a essere noi stessi, esserne felici, scoprire l’amore in quella felicità, riconoscere l’altro e gli altri in quella felicità – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio tre giorni dedicati alla poesia nel ricordo di Marisa Ferrario Denna. Dal 21 al 23 marzo si svolgerà la quarta edizione per la rassegna dedicata alla memoria della poetessa bustocca – Tutte le informazioni

MUSICA

INDUNO OLONA – Dal Romanticismo alle vibrazioni elettroniche: a Induno Olona risuonano “Note d’epoque”. Sabato 23 marzo in Sala Bergamaschi Ludovico Colombo al violoncello, Michele Gianquinto al flauto traverso e canto e Pietro Vicentini alla batteria saranno accompagnati al pianoforte da Lorenzo Bovitutti. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

VARESE – Due giorni a 33 e 45 giri a Varese con la Fiera del Disco. Sabato 23 e domenica 24 marzo organizza dalle ore 10 alle 18 la Fiera del Disco di Varese, con ingresso libero, presso l’Una Hotels di via Francesco Albani, 91 (Zona Ippodromo) – Tutte le informazioni

VARESE – Omaggio a Giacomo Puccini nel centenario della morte: la Bohème al Salone Estense. Domenica 24 aprile primo evento organizzato dall’Associazione Amici della Lirica “Francesco Tamagno” che presenterà la versione semiscenica della celeberrima opera – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese un doppio concerto per il primo anno di attività della Casa del sollievo della Fondazione Molina. Sabato 23 marzo due proposte musicali, primi appuntamenti di un percorso culturale che terminerà nel 2025 con i festeggiamenti per i 150 anni della Fondazione Molina – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Concerto di Pasqua e apertura del mercatino solidale di Good Samaritan ODV. Domenica 24 marzo, dalle 16.30 siete invitati presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello per ascoltare la testimonianza e assistere al concerto, il cui ingresso è a offerta libera che andrà a sostenere i progetti dell’associazione – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Marco Polo, l’essenza del viaggio”: parole e musica con la Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago. Per lo spettacolo di Pasqua 2024 la Filarmonica Santa Cecilia ha scelto come figura chiave, in occasione del settecentesimo anniversario della sua morte, Marco Polo. Ecco gli appuntamenti – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – A Lonate Pozzolo la conversazione-concerto “Il suono della cura”. Racconti emblematici di medicina e musica dall’800 ad oggi, nell’appuntamento con il dottor Pierdante Piccioni, ispiratore della serie Doc nelle tue mani e Marco Battaglia, chitarrista e musicologo – Tutte le informazioni

CUASSO AL MONTE – A Cuasso al Monte il Concerto di San Giuseppe. Classico appuntamento con lo spettacolo del Corpo Bandistico San Giuseppe di Cavagnano – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Lo sport protagonista al Premio Chiara con Guido Bagatta e Ivan Zazzaroni. In Sala Montanari il dialogo, condotto da Francesco Pierantozzi, tra i due volti noti del giornalismo sportivo – Tutte le informazioni

LEGGIUNO – Identificare i migranti scomparsi, all’Eremo di Leggiuno l’antropologa Cristina Cattaneo. Venerdì 22 marzo racconterà, in relazione alla mostra visitabile all’Eremo, le sue attività per l’Ufficio del Commissario Straordinario in merito all’identificazione dei migranti scomparsi nel naufragio del 3 ottobre 2013 – Tutte le informazioni

TRADATE – “La salute mentale come priorità”, a Tradate un incontro con lo psicologo Alessio Soffitto. Sabato 23 marzo a Villa Truffini incontro con il consigliere regionale di Azione Massimo Vizzardi e lo psicologho e psicoterapeuta Alessio Soffitto. Ingresso libero – Tutte le informazioni

TRADATE – “Aequĭnoctĭum”, all’Ecoplanetario di Tradate per le Serate tra cielo e terra. L’equinozio è da sempre connesso ad antiche culture e popoli, è un momento che scandisce l’anno come i solstizi e spesso è collegato a feste, riti e celebrazioni – Tutte le informazioni

CUGLIATE FABIASCO – A Cugliate Fabiasco “arriva il lupo”. Una serata divulgativa per conoscere il predatore che viene da tempo avvistato anche nella zone delle Prealpi – Tutte le informazioni

VARESE – Ad “Incontri di Mondi Lontani” il direttore di Archeologia viva. Piero Pruneti, direttore della rivista, dialoga con Marco Castiglioni ed Enzo R. Laforgia. Appuntamento per venerdì 22 marzo – Tutte le informazioni

VARESE – Il reporter Piergiorgio Pescali a Varese per presentare il reportage “Nel triangolo nucleare: Giappone, Corea del Nord, Taiwan”. Appuntamento sabato 23 marzo in Sala Morselli in Biblioteca a Varese con l’associazione Le Vie dei Venti – Tutte le informazioni

VARESE – Una conferenza di EcoRun Varese 2024 esplora il legame tra nutrizione e prestazioni sportive. EcoRun Varese continua con le attività di avvicinamento alla giornata della festa dell’ecologia e dello sport, che quest’anno si terrà il weekend del 20-21 aprile prossimo – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – “La verità viene a galla”: un incontro a Volandia alla ricerca della verità sugli inquinanti dell’acqua. A organizzarla Alfa srl, che si concentrerà sulle contaminazioni da Pfas, tra verità e fake news – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Terzo appuntamento con “Ecosistema Valle del Lanza”. Incontro per parlare di avifauna con due esperti ornitologi dal titolo: “Piombo. ingrediente segreto delle munizioni da caccia che avvelena gli uccelli selvatici e gli habitat naturali” – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

CASCIAGO – Una mattina all’insegna dell’arte e della pace a Casciago per il 25° compleanno del Kaki Tree Project. Il 23 marzo verrà celebrato il 25° anniversario del progetto: coinvolti gli alunni delle scuole, la cittadinanza, quattro artisti di grande valore e una rappresentanza giapponese tra cui i fondatori del Kaki Tree Project – Tutte le informazioni

VARESE – La grande pittura di Matteo Massagrande in mostra con “Senza bussare” alla Galleria punto sull’Arte. I suoi dipinti sono stati esposti accanto ai capolavori di Van Gogh e nelle sale di prestigiosi musei in tutto il mondo. Il vernissage si terrà sabato 23 marzo dalle 11 alle 13 presso la sede principale della Galleria in viale Sant’Antonio 59/61 a Varese – Tutte le informazioni

MENDRISIO – Omaggio ad Enrico Castellani al Museo d’arte Mendrisio. Una mostra retrospettiva ripercorre l’intera carriera dell’artista con oltre sessanta opere – Tutte le informaioni

ANGERA – Sabato 23 marzo il maestro Damiano Latorre invita alle 10.30 al vernissage della prima esposizione artistica allestita in sala mostre alla “Soara” Fabbrica ex-Magnesia in via Dal Molin 1 – Tutte le informazioni

ARTE – Le opere di Angela Grimoldi e Loris Ribolzi all’Oratorio seicentesco di Buguggiate. Si intitola “Sguardi verso la croce” la mostra in programma il prossimo fine settimana nel piccolo scrigno d’arte sacra dedicato a S. Giovanni Battista che si torva nel centro storico del borgo. La mostra organizzata da “Obiettivo Cultura” – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio una nuova stagione di mostre nella palazzina che ricorda Salvatore Ferrara. Sabato 23 marzo nella nuova palazzina della cultura il primo evento della stagione che prevede 19 mostre e altri appuntamenti culturali tutti gratuiti – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

GERMIGNAGA – Dal libro a teatro, a Germignaga in scena “Mio fratello rincorre i dinosauri”. All’ex-colonia elioterapica, va in scena la trasposizione teatrale del best seller Einaudi di Giacomo Mazzarriol, con Christian Di Domenico e la Regia di Andrea Brunello – Tutte le informazioni

ALBIZZATE – Una “Mirabile visione” per il Dantedì albizzatese. Il film sarà proiettato venerdì 22 marzo presso la Sala Piotti del Comune di Albizzate, a partire dalle 21 – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – A Brezzo di Bedero un incontro su Franca Rame. Drammaturga, attrice teatrale e senatrice, Rame verrà ricordata attraverso le parole di Laura Balduzzi e Elena Girompini, che con lei strinsero amicizia durante il liceo – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Busto festeggia la “giornata mondiale del teatro” con tre giorni di eventi. Dal 21 al 24 marzo i teatri della città che fanno parte del “tavolo Teatro offriranno momenti culturali di grande interesse. Il programma

TRADATE – Tre studenti del Geymonat di Tradate raccontano a teatro l’amore in Dante, Platone e sant’Agostino. Venerdì 22 marzo al teatro Paolo Grassi uno spettacolo ideato e realizzato da Riccardo Morandi, Pietro Panzeri e Mattia Ruffoni , che attraverserà secoli di letteratura, filosofia e arte. Ingresso gratuito con prenotazione – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – Serata teatrale a Busto Arsizio con “Ditegli sempre di sì”. Venerdì 22 marzo al Teatro San Giovanni Bosco andrà in scena il gruppo teatrale “I Figli di Anna” con lo spettacolo di Eduardo De Filippo – Tutte le informazioni

TRADATE – Una serata al Cinema Nuovo di Tradate con la musica live dei Muse e 1984 di Orwell. Venerdì 22 marzo al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone sarà presentato lo spettacolo “Mk Ultra project – Interferenze al Ministero della Verità”, un progetto di Marco Rampoldi e Paola Ornati con musiche live dei Muse e testi da 1984 di George Orwell – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il Condominio di Gallarate festeggia la Festa Internazionale del Teatro con una commedia di De Filippo. La commedia “Non ti pago” è stata scelta per aderire alla manifestazione indetta per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della cultura e dell’arte, promuovendo la cooperazione tra le realtà teatrali – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Carlo Albè porta a Busto Arsizio “Amore non ne avremo. Una notte con Peppino Impastato”. Lo spettacolo dell’attore e scrittore bustese nella sala Verdi di via Pozzi 7 ripercorre l’ultima notte di uno dei simboli della lotta alla mafia – Tutte le informazioni

ESCURSIONI E CAMMINI

CAMMINI – Al Parco Alto Milanese rinasce il “Bosco dei Cammini”. Realizzato nel 2004 sul territorio del Comune di Legnano con più di 1.000 alberi è oggi uno spazio attrezzato con sentieri e sedute per vivere il Polmone Verde – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – Una domenica con Amo sul Sentiero del Silenzio per scoprire storia e bellezza del Monte Orsa. Domenica 24 marzo un’escursione guidata e animata con gli Amici del Monte Orsa e la partecipazione dell’attore Andrea Gosetti – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – La primavera, il succiacapre e “la promessa”: quattro escursioni per scoprire la brughiera con Viva Via Gaggio – Tutte le informazioni

SPORT

PODISMO – “Piede d’Oro”, a Cadrezzate si corre al pomeriggio. Domenica 24 marzo start alle 15 per la “Corri sul Lago” organizzata dal Joint Running Club. Il supporto benefico a CAOS – Tutte le informazioni

CICLISMO – Varese – Angera, profumo di classicissima per il ciclismo giovanile. Ben 160 corridori al via, domenica 24 marzo, nella gara di categoria Allievi organizzata dal VC Sommese. Partenza alle 10 da Palazzo Estense, arrivo sul lungolago. Nel 2012 vinse Pippo Ganna – Tutte le informazioni

TERNATE – La ginnastica torna a Ternate per l’undicesimo Trofeo del lago. La competizione organizzata dalla Asd Ginnaste del Lago si disputerà sabato 23 e domenica 24 marzo – Tutte le informazioni

BAMBINI

Caccia alle uova di Pasqua e nuove giostre da provare nei luna park di Varese e Tradate in questo primo weekend di primavera ricco anche di spettacoli, giochi e laboratori per bambini e famiglie

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend del 22, 23 e 24 marzo. A Verbania è il weekend dedicato alle camelie ma sono diverse le iniziative sul lago e nei dintorni tra spettacoli, mostre ed eventi di primavera – Tutte le informazioni