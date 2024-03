Cotta: “Sono preoccupato della poca attenzione: far regali ci costa punti”

PDHAE – VARESE 2-2 | LA SALA STAMPA

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): Quando si diventa leziosi, quando vai in vantaggio due volte e non riesci a tenerlo, prendendo due gol evitabili, si spiega questo pareggio. Le frittate le fanno tutti, ma al di là dell’errore individuale ci sono state diverse cose che non sono andate bene. Probabilmente siamo una squadra che quando c’è da pensare o da gestire non è pronta. Mi spiace che a conti fatti la gara si era incanalata bene. Complimenti a Ortelli che è entrato bene e ha trovato un bel gol, ma in certe circostante dobbiamo gestire meglio, sbagliamo spesso la scelta, sia in attacco, sia in difesa. Non posso dire che la squadra ha approcciato male o non si è impegnata, ma è fuori discussione che abbiamo commesso errori. È un momento che sento lamentarsi per i rigori non dati, ma non ho nulla da dire sull’operato della terna.

COTTA 2: L’amarezza è valutare il non aver gestito bene il vantaggio. A giovedì ci dobbiamo arrivare arrabbiati e consapevoli che abbiamo fatto troppi regali. Pensando a più partite ci sono state diverse situazioni che ci devono far riflettere. Continiamo a sbagliare e sono punti in meno. Davanti forse dobbiamo servire gli attaccanti in maniera diversa, ma oggi abbiamo comunque trovato due gol. Non sono preoccupato dell’attacco ma della poca attenzione.

LUCA BENACQUISTA (giocatore Varese): C’è rammarico perché abbiamo stretto i denti e potevamo portare a casa la vittoria. Ci dispiace ma da domani partiamo più forti di prima. Ha ragione mister Cotta: serve più attenzione a livello di atteggiamento e foga. È tutta colpa nostra, dovevamo essere più attenti e aggressivi. Spiace perché il mio primo gol in biancorosso non ha portato la vittoria e per questo mi spiace ancora di più. Mi prendo un gol voluto e sudato e continuo a lavorare. La dedica va alla mia famiglia, al mister e a tutte le persone speciali che mi stanno accanto.