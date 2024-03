Cultura motore di sviluppo, un bando per promuovere gli eventi nel Varesotto

Camera di Commercio di Varese e Fondazione Comunitaria del Varesotto proseguono nella collaborazione nata due anni fa e rilanciano anche per il 2024 il bando “Cultura motore di sviluppo”. I due Enti sono impegnati con uno stanziamento economico di risorse per un ammontare complessivo di 120mila euro al fine di promuovere, attraverso il rafforzamento degli operatori del territorio, la crescita degli eventi culturali per aumentare la loro capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Varesotto anche in termini di attrattività turistica.

Il bando, come gli scorsi anni, si rivolge in particolare a quegli operatori del Terzo settore che producono eventi e manifestazioni culturali per la comunità e per la valorizzazione del territorio e che avvertono l’esigenza di investire nella crescita della propria organizzazione per aumentarne la sostenibilità economica, migliorare la qualità dei servizi e generare impatti socioeconomici in linea con gli obiettivi di Agenda 2030.

Oltre alla disponibilità economica, il bando prevede un ciclo di webinar formativi su temi connessi al management culturale condotti da Fondazione Fitzcarraldo, soggetto che svolge attività di progettazione, ricerca, formazione e documentazione sul management, l’economia e le politiche della cultura, delle arti e dei media. Il focus per il 2024 sarà rivolto in particolare al tema delle reti e delle collaborazioni tra enti: «Promuovere la sinergia tra i soggetti che entrano in un gioco in un ambito rilevante per l’attrattività territoriale, quale la cultura, è un fattore chiave di sviluppo – sottolinea il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello –. In tal senso, la collaborazione con Fondazione Comunitaria del Varesotto ci permette un sostegno ancor più fattivo per facilitare la sostenibilità di eventi che si caratterizzano per valenza qualitativa. Eventi che accrescono la visibilità delle nostre località e generano ricadute positive sul sistema socioeconomico».

A sua volta, Maurizio Ampollini, presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto, aggiunge: «Le realtà che stanno partecipando a questo tipo di bando – dice Maurizio Ampollini, presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto – dimostrano volontà di crescere e di concepire il loro apporto alla proposta culturale per il territorio in modo stabile e continuativo, con attenzione agli aspetti organizzativi interni che sono necessari per questo tipo di approccio. Per noi il rafforzamento degli Enti del territorio è un obiettivo che si riflette sul benessere della comunità».

Grazie a questo bando sono stati in tutto 12 gli enti coinvolti complessivamente nelle due annualità: nove sono coinvolti fin dalla prima edizione (Associazione culturale Festival del teatro e della Comicità città di Luino, Amici di Piero Chiara Aps, Associazione Tra Sacro e Sacromonte, 26X1 Aps, Gens d’Ys Asd, Associazione Karakorum, Cooperativa Astronatura, Associazione Ideas Worth Spreading Varese) e quattro si sono aggiunti lo scorso anno (Orchestra Amadeus, Teatro Periferico, Giorni Dispari Teatro e Orchestra Canova).

Nel 2023 il percorso di accompagnamento per gli enti ha riguardato il bilancio sociale come strumento di analisi dei risultati e di disseminazione degli stessi. Un questionario di valutazione finale ha permesso di misurare il grado di soddisfazione rispetto al percorso e alla proposta fatta e di raccogliere spunti utili per programmare ulteriori interventi: per gli enti il percorso è risultato utile al fine di acquisire competenze e consapevolezza rispetto ai temi trattati e le richieste riguardano l’approfondimento di temi legati alla comunicazione, alla misurazione degli impatti e alla raccolta di dati utili alla organizzazione delle attività future.

Oltre ai webinar gli enti hanno partecipato a due incontri in presenza che sono stati occasione di scambio di esperienze e buone prassi e che hanno creato sinergie tra soggetti differenti che operano nel campo della cultura.

Per il testo integrale del bando:

www.fondazionevaresotto.it