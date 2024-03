Da Gavirate al Tamigi per remare contro 300 equipaggi da tutto il mondo

Mercoledì 6 marzo 2024 presso la scuola Edith Stein di Gavirate si è tenuta la presentazione della squadra che parteciperà alla 169ª edizione della “London Head of Schools River Race”.

La conferenza è stata capitanata da Luca Broggini, speaker ufficiale della Federazione Italiana di Canottaggio, con l’intervento di numerosi personaggi importanti del territorio e per il canottaggio italiano e mondiale. Anche numerosi sponsor e autorità politiche comunali, regionali e provinciali hanno preso parte alla presentazioni.

Il professor Renato Gaeta, che guiderà la spedizione, sotto il punto di vista scolastico ha commosso tutta l’aula con le sue parole: «Remare sul Tamigi ha un sapore particolare, è un’esperienza che ho vissuto da ragazzo, per la prima volta ho trovato l’emozione di vedere il tifo di un campo da calcio ad una gara di connottaggio».

I 26 alunni partecipanti partiranno il 18 marzo per competere alla gara sul Tamigi contro più di trecento equipaggi provenienti da tutto il mondo, mercoledì 20 marzo. Inoltre, tutti gli studenti coinvolti saranno ricevuti il 13 marzo a palazzo Lombardia da Simona Tironi, l’assessore all’istruzione e al lavoro.

Questa esperienza si colloca all’interno delle numerose iniziative che la scuola promuove in ambito sportivo, nella convinzione che lo sport è uno degli strumenti che permettono ai giovani di sviluppare la propria personalità e di affrontare le sfide della vita. Lo Stein ha da sempre una particolare attenzione per il benessere delle sue studentesse e dei suoi studenti e iniziative come questa si inseriscono proprio in questo filone di attività volte a valorizzare il talento ciascuno. Un augurio speciale, ai ragazzi e alle ragazze gareggianti, che l’esperienza sia interessante e proficua.