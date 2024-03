Da Luino a Sanary-sur-mer, aperto il bando per partecipare al gemellaggio 2024

Anche in questo 2024, a Luino si proseguirà con l’attività di gemellaggio che coinvolgerà alcuni giovani luinesi insieme ad altri coetanei. Sarà Sanary sur Mer a ospitare i ragazzi dal 27 luglio al 3 agosto.

L’esperienza sportiva e culturale vedrà protagonista dodici di giovani del territorio (tra i 14 e 17 anni, residenti a Luino o nei Comuni limitrofi) che verranno selezionati per la partecipazione attraverso un avviso pubblico pubblicato sul sito internet del Comune. Con loro un laureando (o laureanda) in Scienze dell’Educazione e della Formazione o in Mediazione Linguistica e Culturale che, come tirocinante, affiancherà un educatore professionale per accompagnare il gruppo di giovani.

Il termine per la presentazione delle candidature sono le ore 12.00 del 3 maggio, secondo una delle seguenti modalità riportate nell’avviso pubblico, visionabile cliccando qui

«Il gemellaggio è un’importante iniziativa che favorisce lo scambio culturale, sociale ma anche economico tra città e comunità diverse all’interno dell’Unione Europea – racconta il primo cittadino Enrico Bianchi -. Per Luino e i nostri ragazzi rappresentare un’opportunità significativa».

«Il gemellaggio – continua Serena Botta, assessore preposto al progetto -, permette di stabilire legami solidi con altre realtà europee, creando ponti di comprensione e cooperazione che vanno al di là delle frontiere nazionali. Questo favorisce lo scambio di idee, esperienze e pratiche e offrendo a questi ragazzi una maggiore integrazione europea promuovendo la diversità e la ricchezza culturale. Oggi più che mai, in un contesto globale così critico, promuovere tra i giovani valori di pace e fratellanza è fondamentale e Luino deve fare la sua parte».

«Il gemellaggio può avere un impatto positivo sul turismo – conclude Botta, anche assessore alle attività commerciali e al turismo -, e questo è un punto di vista che si tende a dimenticare, i nostri ragazzi viaggiando portano il ‘brand’ di Luino e del territorio in Europa. Certamente può essere uno sponsor. Il gemellaggio rappresenta un’importante occasione».