Da Milano Malpensa si apre una nuova porta verso l’Asia, con il volo per Ashgabat

Malpensa apre una nuova “porta” verso l’Asia Centrale, con il volo di Turkmenistan Airlines da e per Ashgabat.

Mercoledì 6 marzo, alle 15:25, è atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa il primo volo, operato con B737-800 decollato al mattino da Ashgabat.

Si tratta del primo volo diretto tra l’Italia e il Turkmenistan, l’unico oggi attivo. Il volo passeggeri era stato anticipato lo scorso autunno da volo cargo operato con A330 freighter.

L’inaugurazione del volo a Malpensa è avvenuto alla presenza di Toyly Komenov, ambasciatore turkmeno in Italia, e di Suleyman Durdyyev deputy chief executive of Caa – Turkmenhowayollary, oltre che di Raffaele Cattaneo in qualità sottosegretario relazioni internazionali di Regione Lombardia.

Il Turkmenistan si sta aprendo solo in questi ultimissimi anni al turismo, ma il volo ha la sua ragion d’essere anche nella presenza di ci aziende italiane che operano nel settore dell’energia.

Il Turkmenistan rappresenta una cerniera con il resto dell’Asia Centrale e il mondo russo, che oggi è privo di connessioni dirette con l’Europa, dopo l’invasione dell’Ucraina e le sanzioni scattate a marzo 2022.