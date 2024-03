Da Regione Lombardia 140mila euro per le polizie locali del Varesotto

Regione Lombardia ha finanziato 106 progetti, per un totale di 2,5 milioni di euro, per l’acquisto di dotazioni tecnico strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli della Polizia locale per il 2024. I fondi sono stati destinati ai Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città metropolitana di Milano.

In provincia di Varese la ricaduta è stata di 140.784,47 Euro, destinata ai comuni di Marchirolo, Vedano Olona, Casorate Sempione, Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Saronno.

DIVISIONE PER PROVINCE E SOMME ASSEGNATE

Brescia 509.370,26 euro

Como 186.085,25 euro

Cremona 57.883,66 euro

Lecco 171328,42 euro

Lodi 96185,59 euro

Mantova 133.976,88 euro

Milano 577.799,03 euro

Monza Brianza 166.506,69 euro

Pavia 142.426,18 euro

Sondrio 113.807,65 euro

Varese 140.784,47 euro

I FONDI AI COMUNI DEL VARESOTTO

Marchirolo 30.500,00 €

Vedano Olona 20.577,74 €

Casorate Sempione 16.311,40 €

Varese 19.139,97 €

Busto Arsizio 20.000,00 €

Gallarate 14.255,36 €

Saronno 20.000,00 €