Da Regione Lombardia 175 milioni dedicati agli investimenti produttivi in agricoltura

Regione Lombardia stanzia 175 milioni di euro destinati agli investimenti produttivi per la competitività delle aziende agricole. Lo comunica l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, annunciando l’apertura dell’intervento SRD01 della PAC 2023-2027.

PROVVEDIMENTO ATTESO

“Per importanza e capienza economica – dichiara l’assessore Beduschi – si tratta di una delle misure più attese dal settore, perché potrà mettere a disposizione dei nostri agricoltori risorse preziose, con l’obiettivo di una ristrutturazione competitiva e sostenibile dei propri asset aziendali”. La misura prevede due fasi per la presentazione delle domande nel biennio, con 110 milioni di euro per il 2024 e 65 milioni per il 2025. Le domande per la prima fase potranno essere presentate dal 15 aprile al 9 settembre, utilizzando la piattaforma regionale SisCo.

INTERVENTI FINANZIABILI

“Le aziende – prosegue l’assessore Beduschi – potranno programmare interventi come la costruzione o ristrutturazione di fabbricati agricoli, per le strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento che migliorino quelle esistenti, per costruire serre, per l’impianto di colture arboree e piccoli frutti con realizzazione di impianti irrigui e antigrandine”. “Inoltre – continua – sono finanziabili progetti di adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, di linee per la lavorazione, conservazione e vendita diretta dei prodotti aziendali, per l’acquisto di macchine e attrezzature o per impianti che migliorino l’efficienza energetica o consentano di produrre energia destinata al consumo aziendale”.

SEMPLIFICAZIONE

Il bando aggiorna la misura nota nella precedente programmazione come operazione 4.1.01, ripartendo dall’esperienza fatta e provando a migliorare la complessa mole degli oneri burocratici semplificando alcuni passaggi. Ad esempio, è presente un prezziario di riferimento per l’acquisto di macchinari ed attrezzature agricole che evita l’onere di acquisizione dei preventivi di confronto. “Le aziende agricole lombarde – conclude Alessandro Beduschi – vogliono investire per continuare a competere e allo stesso tempo continuare a produrre cibi di qualità in modo sempre più sostenibile. Regione Lombardia è a loro fianco, puntando sull’innovazione per metterle nelle condizioni di assicurare a tutti noi cibo e prodotti di altissima qualità”. (LNews)